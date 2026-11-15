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A conserva parecia simples demais: o borshch de inverno ganha fôlego para atravessar meses

Receitas

A produção de um borshch de inverno sem couve, concebido para consumo prolongado, depende de um controle preciso sobre a estabilidade da beterraba e da coloração final. O processo descrito combina uma base densa de tomates com a aplicação sequencial de dois tipos de vinagre, criando as condições para que os vegetais mantenham sua textura e intensidade visual ao longo dos meses de armazenamento. A preparação é rápida, mas o resultado é projetado para durabilidade.

борщ с яркой свёклой
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
борщ с яркой свёклой

A base da conserva é estruturada pelo equilíbrio entre acidez e doçura. Em uma panela com capacidade mínima de 4 litros, adicionam-se 700 gramas de tomates processados, 80 gramas de alho, 100 gramas de açúcar e 30 gramas de sal. Após a incorporação de 200 gramas de óleo vegetal refinado, juntam-se 2,5 quilos de beterraba ralada em grumos grossos, 250 gramas de cenoura, 250 gramas de cebola picada e 250 gramas de pimentão vermelho doce. A massa leva a fervura em fogo médio-alto, reduzindo-se o calor para o mínimo em seguida.

Finalização e Conservação

O ponto crítico de segurança e sabor reside na gestão das temperaturas e tempos durante a adição dos ácidos. Primeiro, incorpora-se 30 gramas de vinagre de maçã (5%) e cozinha-se os vegetais por 20 minutos, com agitação periódica. Em seguida, adicionam-se 4 ramos de salsinha e 50 gramas de vinagre de mesa (9%), mantendo a cocção sob tampa por mais 5 minutos. Essa sequência de introdução de ácidos de concentrações distintas define o perfil final e fixa a estrutura da beterraba.

Para o acondicionamento, utiliza-se quatro frascos de vidro de 1 litro cada. Os frascos devem ser esterilizados a vapor ou no forno, e as tampas fervidas por 15 minutos. O conteúdo quente é distribuído nos recipientes, que são fechados imediatamente, invertidos sobre uma superfície de madeira e cobertos com um cobertor grosso até o resfriamento completo. O armazenamento deve ocorrer em local escuro e fresco. A receita é estritamente vegetariana, sem o uso de carnes.

Para garantir a profundidade da cor, recomenda-se o uso de beterrabas de variedades saladas, sem anéis brancos na seção. Uma variação possível, para quem busca notas defumadas, é substituir parte dos tomates frescos por pasta de tomate refogada. No entanto, o princípio inegociável permanece: as proporções exatas de vinagre e açúcar estabelecem a fronteira de segurança e o resultado gustativo. Substituir essas quantidades por estimativas ou quantidades arbitrárias de ácido compromete a integridade do processo.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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