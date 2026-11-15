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Coxa de frango, batata e lentilha vermelha: ragù de panela única com lentilha que desmancha

Receitas

Esta receita transforma ingredientes simples em um prato denso e consistente: coxa de frango, batata e lentilha vermelha cozinham juntas em uma única panela. A essência do processo não está na complexidade, mas na sequência de ações: primeiro, a carne e os legumes são salteados para criar a base do sabor; depois, tudo é unido às leguminosas e cozido até a textura final. É uma solução prática para um almoço ou jantar farto, evitando a necessidade de supervisionar múltiplos utensílios.

Суп с чечевицей, картофелем и мясом
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суп с чечевицей, картофелем и мясом

A base da receita utiliza 600 gramas de coxa de frango, 600 gramas de batata e 100 gramas de lentilha vermelha. Completam o conjunto uma cenoura média, uma cebola e dois dentes de alho. Para o perfil aromático, são adicionadas duas colheres de sopa de pasta de tomate, uma colher de chá de páprica doce, uma folha de louro e pimenta a gosto.

O preparo inicia-se com a carne. Após lavar, secar e cortar o frango em pedaços, ele é colocado em uma panela quente com duas colheres de sopa de óleo vegetal. A fritura ocorre em fogo alto por cerca de dez minutos, até que se forme uma crosta dourada em todas as superfícies. Esta etapa é crucial para garantir que a carne forneça sabor ao caldo e mantenha sua estrutura durante a cozimento posterior, sem desmanchar-se.

Enquanto a carne cozinha, a cebola e a cenoura são preparadas. A cebola é cortada em meias-luas ou tiras finas, e a cenoura em pedaços médios. Os legumes são adicionados à panela e salteados por cinco minutos em fogo médio, mexendo ocasionalmente. Em seguida, entra a batata, descascada e cortada em pedaços grandes. Ela é salteada por dez minutos. Após esse tempo, a pasta de tomate é incorporada e misturada cuidadosamente para cobrir uniformemente todos os ingredientes.

Por fim, a lentilha vermelha, já lavada, é adicionada à panela e coberta com um litro de água fervente. O líquido leva ao ponto de ebulição, momento em que se acrescentam sal, pimenta-preta moída, flocos de pimenta-chili, o alho picado e a folha de louro. Após ferver novamente, o ragù cozinha em fogo médio por 15 a 20 minutos, até que batata e lentilha estejam macias. Antes de servir, o prato deve descansar por 15 minutos; esse período permite que os sabores se integrem e o caldo engrosse. O ragù é servido quente, finalizado com coentro fresco ou salsinha.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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