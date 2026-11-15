Salada de lulas fritas com massa leve de arroz e molho de peixe

Esta entrada de inspiração asiática aposta no equilíbrio entre a delicadeza das lulas e a crocância do amendoim torrado. O destaque do prato está no contraste de texturas e sabores: a doçura natural do fruto do mar é equilibrada pela picância da pimenta e a profundidade salgada do molho de peixe.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кальмары по-сычуаньски

O segredo para a textura ideal está na escolha da farinha de arroz combinada com a água gaseificada. Essa mistura cria uma camada crocante e leve, evitando que a massa fique densa ou esconda o sabor da lula. Para garantir que a proteína não fique borrachuda, a fritura deve ser rápida e feita em pequenas porções, mantendo a temperatura do óleo constante.

Ingredientes

300 g de lulas frescas

70 g de farinha de arroz

200 ml de água gaseificada

1 cebola chalote

1 pimenta dedo-de-moça (ou chilli vermelho)

1 dente de alho

5 g de cebolinha picada

1 ramo de hortelã fresca

100 ml de suco de lima

40 g de amendoim torrado

1 colher de sopa de açúcar

50 ml de molho shoyu

2 colheres de sopa de molho de peixe

Óleo vegetal para fritar

Modo de Preparo

Comece pelo molho: retire as sementes e as membranas da pimenta e pique a polpa finamente. Passe o alho pelo prensa-alho. Leve esses ingredientes ao liquidificador junto com o suco de lima, o açúcar, o shoyu e o molho de peixe, batendo até obter uma mistura homogênea.

Aqueça o óleo em fogo médio em uma panela funda ou fritadeira. Em uma tigela, misture a farinha de arroz com a água gaseificada até que não haja grumos. Corte as lulas em fatias pequenas, passe-as pela massa e sacuda levemente para remover o excesso.

Frite as lulas em porções, por aproximadamente 3 minutos, até dourarem. Retire-as e coloque-as sobre papel toalha para remover o excesso de gordura. Tempere com uma pitada de sal e transfira para a tigela onde será montada a salada.

Finalize adicionando a chalote picada, a cebolinha e as folhas de hortelã. Regue com o molho preparado, misture delicadamente e finalize com o amendoim torrado. Sirva imediatamente para preservar a crocância da massa.