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Salada de lulas fritas com massa leve de arroz e molho de peixe

Receitas

Esta entrada de inspiração asiática aposta no equilíbrio entre a delicadeza das lulas e a crocância do amendoim torrado. O destaque do prato está no contraste de texturas e sabores: a doçura natural do fruto do mar é equilibrada pela picância da pimenta e a profundidade salgada do molho de peixe.

Кальмары по-сычуаньски
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кальмары по-сычуаньски

O segredo para a textura ideal está na escolha da farinha de arroz combinada com a água gaseificada. Essa mistura cria uma camada crocante e leve, evitando que a massa fique densa ou esconda o sabor da lula. Para garantir que a proteína não fique borrachuda, a fritura deve ser rápida e feita em pequenas porções, mantendo a temperatura do óleo constante.

Ingredientes

  • 300 g de lulas frescas
  • 70 g de farinha de arroz
  • 200 ml de água gaseificada
  • 1 cebola chalote
  • 1 pimenta dedo-de-moça (ou chilli vermelho)
  • 1 dente de alho
  • 5 g de cebolinha picada
  • 1 ramo de hortelã fresca
  • 100 ml de suco de lima
  • 40 g de amendoim torrado
  • 1 colher de sopa de açúcar
  • 50 ml de molho shoyu
  • 2 colheres de sopa de molho de peixe
  • Óleo vegetal para fritar

Modo de Preparo

Comece pelo molho: retire as sementes e as membranas da pimenta e pique a polpa finamente. Passe o alho pelo prensa-alho. Leve esses ingredientes ao liquidificador junto com o suco de lima, o açúcar, o shoyu e o molho de peixe, batendo até obter uma mistura homogênea.

Aqueça o óleo em fogo médio em uma panela funda ou fritadeira. Em uma tigela, misture a farinha de arroz com a água gaseificada até que não haja grumos. Corte as lulas em fatias pequenas, passe-as pela massa e sacuda levemente para remover o excesso.

Frite as lulas em porções, por aproximadamente 3 minutos, até dourarem. Retire-as e coloque-as sobre papel toalha para remover o excesso de gordura. Tempere com uma pitada de sal e transfira para a tigela onde será montada a salada.

Finalize adicionando a chalote picada, a cebolinha e as folhas de hortelã. Regue com o molho preparado, misture delicadamente e finalize com o amendoim torrado. Sirva imediatamente para preservar a crocância da massa.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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