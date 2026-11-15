Vagem chinesa com cor vibrante: choque térmico e molho de amido

A vagem chinesa se destaca pela textura crocante e por uma cor verde vibrante, resultado de um processo técnico simples: o cozimento rápido no vapor seguido de um choque térmico. Esta abordagem permite que até mesmo a vagem congelada mantenha sua estrutura, transformando um ingrediente prático em um acompanhamento sofisticado e brilhante.
Coloque a vagem congelada diretamente na vaporeira, sem descongelar. Cozinhe por 5 minutos a partir do momento em que a água atingir a fervura intensa.
O passo decisivo para a preservação da cor ocorre agora: retire a vagem e mergulhe-a imediatamente em uma tigela com água gelada por 10 segundos. Esse choque interrompe a cocção interna. Em seguida, escorra bem em uma peneira.
Para a base do sabor, prepare um molho misturando o amido de milho com 2 colheres (sopa) de água filtrada, o molho de soja, o óleo de gergelim, o açúcar mascavo e a pimenta até obter uma mistura homogênea.
Rale o alho e o gengibre finamente. Aqueça o óleo de amendoim em uma frigideira ou wok e refogue essa pasta de aromáticos em fogo médio por cerca de 30 segundos, apenas até que o perfume seja liberado.
Adicione a vagem reservada e envolva-a na refoga. Despeje o molho de amido e continue mexendo vigorosamente em fogo médio por aproximadamente 2 minutos. O amido atuará como agente espessante, transformando o líquido em uma glaze brilhante que adere aos legumes.
O uso do amido de milho é essencial para criar a textura aveludada característica do prato. Caso opte por vagens frescas, lembre-se de remover as extremidades e as fibras laterais antes do cozimento. O óleo de amendoim pode ser substituído por óleo de girassol não refinado, enquanto o óleo de gergelim, embora opcional, é o responsável pela nota aromática asiática.
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Esticar a massa até 3-4 mm é a variável crítica que permite ao vapor separar as camadas sem romper a estrutura externa durante o assamento.