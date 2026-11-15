Purê de batata na air fryer exige batata rica em amido e manteiga fria para evitar textura pegajosa

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Receitas

Основа этого рецепта — не сложная техника, а правильный выбор главного ингредиента. Чтобы получить классическое сливочное пюре с воздушной текстурой и без лишней тягучести, необходим рассыпчатый картофель с высоким содержанием крахмала. Плотные молодые клубни здесь не подойдут: они хуже впитывают молоко, что мешает массе стать однородной. Мультиварка в данном случае лишь берет на себя рутину варки, освобождая плиту для других задач, но конечный результат зависит именно от сорта картофеля и температуры добавок.

Картофельное пюре в кружке
Photo: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Картофельное пюре в кружке

Приготовление

Очищенный картофель режут крупными одинаковыми кусками, чтобы он сварился равномерно. В чашу мультиварки овощи заливают водой так, чтобы жидкость полностью их покрывала. Устанавливают режим "Варка" на 25 минут. Если после проверки ножом картофель остается плотным, программу продлевают еще на 5 минут.

После варки воду полностью сливают. Горячие клубни перекладывают в глубокую миску и оставляют на пару минут, чтобы вышел лишний пар. Этот этап критически важен: слишком интенсивное разминание или использование блендера высвободит избыток крахмала, превратив нежный гарнир в клейкую массу. Достаточно обычной толкушки.

Сначала в картофель добавляют 50 г сливочного масла и разминают до исчезновения крупных комочков. Затем постепенно вливают 150 мл горячего молока (подогретого, но не кипяченого) и добавляют 8 г соли. Массу аккуратно перемешивают лопаткой до однородности.

Чтобы пюре сохранило свою воздушность, его нужно подавать сразу. Длительный подогрев в режиме сохранения тепла приведет к загустению гарнира и потере нужной консистенции.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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