Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
O perigo real dos Ovos do Dragão: quando a busca pela foto perfeita esbarra na imprevisibilidade do Mar de Barents
Você achou que se acostumou a dormir pouco? Neurologia alerta para queda silenciosa nas funções do corpo
Acompanhamento de exercícios físicos eleva sobrevida em 7 pontos para quem venceu o câncer colorretal
Lagerstroemia: 4 meses de flores em climas quentes
Especialistas alertam para espaçamento mínimo entre arbustos frutíferos e cercas
Ministério da Fazenda encerra subsídio de R$ 1,40 por litro de diesel importado
Lobos polares sobrevivem a -40°C graças a adaptações únicas de pelagem e locomoção
Índia realiza testes de voo do motor Kaveri com apoio de institutos russos
Província de Sofala enfrenta crise aguda de gasolina com postos de abastecimento paralisados

Patê de fígado bovino e frango com manteiga ghee

Receitas

O resultado é um patê denso e aveludado, onde a intensidade do fígado bovino encontra a suavidade do fígado de frango. A chave para essa textura cremosa e homogênea não está apenas nos ingredientes, mas na combinação estratégica de duas carnes com manteiga ghee e creme de leite, enquanto as raízes refogadas oferecem a doçura necessária para equilibrar o sabor.

Паштет из печени с брусничным желе
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Паштет из печени с брусничным желе

O processo começa pela limpeza e preparação das carnes. Lave e retire as membranas de 400 g de fígado bovino e 250 g de fígado de frango, cortando ambos em pedaços. Deixe-os de molho em 250 ml de leite por 30 minutos; esse passo preliminar é essencial para limpar o sabor da carne e remover amarguras indesejadas.

Preparação da base

Enquanto o fígado descansa, prepare a base de vegetais em uma frigideira. Refogue 150 g de cebola e 100 g de cenoura em fogo médio até que a cenoura fique macia. Reserve os vegetais em um recipiente à parte.

Na mesma frigideira, aumente o fogo para alto e salteie o fígado bovino, mexendo constantemente para garantir uma douração uniforme sem secar a carne. Adicione o fígado de frango e continue o processo por mais 5 minutos. Retorne os vegetais refogados à frigideira e incorpore 2 colheres de sopa de manteiga ghee. Aqueça a mistura por 3 minutos, permitindo que os sabores se integrem.

Desglaceie a frigideira com 2 colheres de sopa de conhaque e adicione 150 ml de creme de leite com 20% de gordura. Assim que a mistura ferver, reduza o fogo para o mínimo e cozinhe o patê coberto por 10 minutos. Essa etapa lenta é fundamental para desenvolver a profundidade do sabor e a consistência final.

Tempere com sal, pimenta-preta moída, noz-moscada e cardamomo (aproximadamente 1/3 de colher de chá de cada um, ou a gosto). Para finalizar, acrescente 70 g de manteiga e leve a mistura até ferver brevemente, garantindo uma emulsão rica e brilhante.

Finalização

Transfira a massa ainda quente para o copo de um liquidificador de imersão e bata até obter uma textura perfeitamente homogênea. Distribua o patê em potes de vidro limpos e secos. Para evitar que a superfície seque na geladeira, você pode cobrir o topo com uma fina camada de manteiga derretida.

Este patê combina bem com pão torrado, ervas frescas, vinagre balsâmico ou nozes torradas. Ele se conserva bem na geladeira por até três dias.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Casa, Reforma e Imóveis
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Ministério da Fazenda encerra subsídio de R$ 1,40 por litro de diesel importado
Economia
Ministério da Fazenda encerra subsídio de R$ 1,40 por litro de diesel importado
Jasmim falso no seu jardim: os erros de poda que inutilizam a floração para sempre
Jardinagem
Jasmim falso no seu jardim: os erros de poda que inutilizam a floração para sempre
Mais populares
Montagem de croissant salgado: controle de espessura de 3-4 mm para separação das camadas

Esticar a massa até 3-4 mm é a variável crítica que permite ao vapor separar as camadas sem romper a estrutura externa durante o assamento.

Montagem de croissant salgado: controle de espessura de 3-4 mm para separação das camadas
Bicarbonato na tinta acrílica: como alterar a textura de vasos de vidro
Bicarbonato na tinta acrílica: como alterar a textura de vasos de vidro
Toupeira é aliada ecológica no jardim e não a culpada pela perda de raízes
Corolla hatchback perde bancos: rigidez torsional sobe e peso cai drasticamente
Popularidade de Milei em queda livre: mercado de trabalho forçou mudança radical nas prioridades Dmitriy Sokolov Bruxelas tolera traço russo no combustível até 2027 por falta de alternativa física Olesya Kireeva Greta Thunberg explode em gargalhadas: o que isso significa para o ativismo climático Anastasiya Zhukova
Seis raças de cães pequenas destacam-se pela adaptabilidade à vida em apartamentos
Taping facial: a limitação mecânica do movimento muscular sem alteração estrutural
Raças caninas com maior longevidade e condições de manejo
Raças caninas com maior longevidade e condições de manejo
últimos materiais
Acompanhamento de exercícios físicos eleva sobrevida em 7 pontos para quem venceu o câncer colorretal
Patê de fígado bovino e frango com manteiga ghee
Popularidade de Milei em queda livre: mercado de trabalho forçou mudança radical nas prioridades
Lagerstroemia: 4 meses de flores em climas quentes
Especialistas alertam para espaçamento mínimo entre arbustos frutíferos e cercas
Ministério da Fazenda encerra subsídio de R$ 1,40 por litro de diesel importado
Lobos polares sobrevivem a -40°C graças a adaptações únicas de pelagem e locomoção
Índia realiza testes de voo do motor Kaveri com apoio de institutos russos
Província de Sofala enfrenta crise aguda de gasolina com postos de abastecimento paralisados
Egito enfrenta relatos anuais de ataques de tubarões no litoral do Mar Vermelho
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.