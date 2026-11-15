Patê de fígado bovino e frango com manteiga ghee

O resultado é um patê denso e aveludado, onde a intensidade do fígado bovino encontra a suavidade do fígado de frango. A chave para essa textura cremosa e homogênea não está apenas nos ingredientes, mas na combinação estratégica de duas carnes com manteiga ghee e creme de leite, enquanto as raízes refogadas oferecem a doçura necessária para equilibrar o sabor.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Паштет из печени с брусничным желе

O processo começa pela limpeza e preparação das carnes. Lave e retire as membranas de 400 g de fígado bovino e 250 g de fígado de frango, cortando ambos em pedaços. Deixe-os de molho em 250 ml de leite por 30 minutos; esse passo preliminar é essencial para limpar o sabor da carne e remover amarguras indesejadas.

Preparação da base

Enquanto o fígado descansa, prepare a base de vegetais em uma frigideira. Refogue 150 g de cebola e 100 g de cenoura em fogo médio até que a cenoura fique macia. Reserve os vegetais em um recipiente à parte.

Na mesma frigideira, aumente o fogo para alto e salteie o fígado bovino, mexendo constantemente para garantir uma douração uniforme sem secar a carne. Adicione o fígado de frango e continue o processo por mais 5 minutos. Retorne os vegetais refogados à frigideira e incorpore 2 colheres de sopa de manteiga ghee. Aqueça a mistura por 3 minutos, permitindo que os sabores se integrem.

Desglaceie a frigideira com 2 colheres de sopa de conhaque e adicione 150 ml de creme de leite com 20% de gordura. Assim que a mistura ferver, reduza o fogo para o mínimo e cozinhe o patê coberto por 10 minutos. Essa etapa lenta é fundamental para desenvolver a profundidade do sabor e a consistência final.

Tempere com sal, pimenta-preta moída, noz-moscada e cardamomo (aproximadamente 1/3 de colher de chá de cada um, ou a gosto). Para finalizar, acrescente 70 g de manteiga e leve a mistura até ferver brevemente, garantindo uma emulsão rica e brilhante.

Finalização

Transfira a massa ainda quente para o copo de um liquidificador de imersão e bata até obter uma textura perfeitamente homogênea. Distribua o patê em potes de vidro limpos e secos. Para evitar que a superfície seque na geladeira, você pode cobrir o topo com uma fina camada de manteiga derretida.

Este patê combina bem com pão torrado, ervas frescas, vinagre balsâmico ou nozes torradas. Ele se conserva bem na geladeira por até três dias.