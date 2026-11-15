Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Sorriso prateado entre corais: mandíbula que transforma ataques em armadilhas fatais
Peças estruturais para o guarda-roupa da mulher madura: jaqueta de couro, denim claro e xadrez
Choque europeu: gastos sociais colidem com a realidade orçamentária
Genoma de Jonathan, tartaruga de 194 anos, revela mecanismos de reparo celular e baixo caos na regulação genética
Vendas de robôs na China crescem 700%, mas falta mão de obra para manutenção
Rússia testa curso de IA para converter atalhos escolares em compreensão técnica e segurança digital
Takahe: a ave neozelandesa que sobreviveu como 'extinta' por 50 anos
Três israelenses no radar: Nvidia redefine seu futuro sem Jensen Huang
Por que o urso-polar é branco e a pele dele é preta

Chocolate caseiro sem forno: textura aveludada depende do controle de fogo e da entrada da manteiga

Receitas

O que define esta versão de chocolate caseiro não é o forno, mas a paciência aplicada a uma mistura simples: creme de leite azedo, açúcar e cacau cozidos em uma panela. O resultado é uma massa densa e aveludada, cuja textura depende exclusivamente do controle do fogo e do momento exato em que a manteiga entra na receita.

Шоколадные брауни
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шоколадные брауни

Processo de preparo

A base exige apenas cinco ingredientes: 200 g de creme de leite azedo com 20% de gordura, 150 g de açúcar, 3 colheres de sopa de cacau em pó, 50 g de manteiga, uma pitada de sal e, opcionalmente, baunilha. O processo é direto, porém exige atenção constante.

Em uma panela com fundo grosso, combine o creme de leite, o açúcar, o cacau e o sal. Misture bem até obter uma pasta uniforme e leve ao fogo baixo. Assim que a mistura começar a ferver, reduza o calor e cozinhe por 5 a 7 minutos, mexendo sem parar. O objetivo é permitir que a água evapore e a massa engrosse visivelmente; cozinhar demais tornará o chocolate duro demais após o resfriamento.

Retire do fogo e incorpore a manteiga e a baunilha. Mexa vigorosamente até a manteiga derreter completamente e a superfície da massa ficar lisa e brilhante. Essa etapa é crucial para evitar grumos e garantir a consistência final.

Forma e armazenamento

Transfira a massa quente para uma forma forrada com papel manteiga ou levemente untada com óleo vegetal, alisando a superfície com uma espátula. Deixe esfriar em temperatura ambiente e, em seguida, leve à geladeira por 2 a 3 horas até que endureça completamente. Retire do molde e corte em pequenos quadrados ou losangos com uma faca afiada.

Para quem prefere uma textura mais firme, uma colher de sopa de farinha de trigo pode ser adicionada durante a cocção. Nuts picados também podem ser incorporados para variar o sabor. Armazene as porções na geladeira para manter a integridade e a maciez do doce.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Transposição do São Francisco muda de mãos: operação passa para empresa privada por três décadas
Brasil
Transposição do São Francisco muda de mãos: operação passa para empresa privada por três décadas
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Casa, Reforma e Imóveis
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Animais
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Mais populares
Montagem de croissant salgado: controle de espessura de 3-4 mm para separação das camadas

Esticar a massa até 3-4 mm é a variável crítica que permite ao vapor separar as camadas sem romper a estrutura externa durante o assamento.

Montagem de croissant salgado: controle de espessura de 3-4 mm para separação das camadas
Bicarbonato na tinta acrílica: como alterar a textura de vasos de vidro
Bicarbonato na tinta acrílica: como alterar a textura de vasos de vidro
Toupeira é aliada ecológica no jardim e não a culpada pela perda de raízes
Corolla hatchback perde bancos: rigidez torsional sobe e peso cai drasticamente
A China não saiu do jogo: Trump buscará espaço no Sudeste Asiático sem romper o equilíbrio Olesya Kireeva Popularidade de Milei em queda livre: mercado de trabalho forçou mudança radical nas prioridades Dmitriy Sokolov Greta Thunberg explode em gargalhadas: o que isso significa para o ativismo climático Anastasiya Zhukova
Corte para cabelos cacheados: Limites estruturais e técnica borboleta
Seis raças de cães pequenas destacam-se pela adaptabilidade à vida em apartamentos
Especialistas alertam para espaçamento mínimo entre arbustos frutíferos e cercas
Especialistas alertam para espaçamento mínimo entre arbustos frutíferos e cercas
últimos materiais
Chocolate caseiro sem forno: textura aveludada depende do controle de fogo e da entrada da manteiga
Peças estruturais para o guarda-roupa da mulher madura: jaqueta de couro, denim claro e xadrez
Choque europeu: gastos sociais colidem com a realidade orçamentária
Genoma de Jonathan, tartaruga de 194 anos, revela mecanismos de reparo celular e baixo caos na regulação genética
Vendas de robôs na China crescem 700%, mas falta mão de obra para manutenção
Rússia testa curso de IA para converter atalhos escolares em compreensão técnica e segurança digital
Takahe: a ave neozelandesa que sobreviveu como 'extinta' por 50 anos
Três israelenses no radar: Nvidia redefine seu futuro sem Jensen Huang
Por que o urso-polar é branco e a pele dele é preta
Empresas moçambicanas vão fabricar well jumpers para projeto Coral Norte liderado pela ENI
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.