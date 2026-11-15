Pizza de massa de macarrão: base firme com al dente e liga de ovos

Essa é uma solução prática para quem deseja o sabor da pizza sem o processo extenso de preparo da massa. A base aqui não é trigo fermentado, mas sim macarrão curto misturado a uma liga de ovos e queijo. O resultado é uma refeição estruturada que corta de forma limpa, mantendo a integridade das camadas de molho de tomate e muçarela derretida.

Photo: commons.wikimedia.org by Martin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запечённые макароны с сыром

Ingredientes e Preparo

Para a base estrutural, são necessários 250 g de macarrão curto (penne, fusilli ou conchiglie), 2 ovos, 2 colheres de sopa de creme de leite azedo (smetana), 80 g de queijo duro ralado e sal a gosto. Para o recheio e cobertura, utilizam-se 150 g de molho de tomate, 150 g de muçarela, 100 g de pepperoni (ou outra salsicha), meia pimenta doce, 8 a 10 azeitonas e orégano seco.

O ponto crítico do processo está na hidratação do macarrão. Ele deve ser cozido em água salgada até ficar *al dente*, sendo a água descartada um minuto antes do tempo indicado na embalagem. Esse detalhe é fundamental, pois o macarrão continuará cozendo no forno, absorvendo a umidade do molho e dos vegetais. Se estiver totalmente macio na fase inicial, a base da torta desmanchará.

Em uma tigela, misture os ovos, o creme de leite, o queijo ralado e uma pitada de sal. Adicione o macarrão escorrido e ainda morno, incorporando bem para que a liga envolva cada peça. Transfira essa massa para uma assadeira untada, alisando a superfície com uma espátula para criar uma base compacta.

Em seguida, distribua o molho de tomate sobre a base de macarrão. Acrescente os pedaços de pepperoni, as fatias de pimenta doce e as azeitonas, finalizando com orégano. Cubra tudo com os pedaços de muçarela. Leve ao forno pré-aquecido a 190 °C por 20 a 25 minutos, ou até que o queijo esteja dourado e completamente derretido.

Finalização e Dicas

Após retirar do forno, deixe o prato descansar por cerca de 5 minutos à temperatura ambiente. Esse intervalo permite que a estrutura estabilize, facilitando o corte em porções definidas sem que os ingredientes se desprendam da base.

Caso opte por adicionar cogumelos ao recheio, frite-os previamente em uma frigideira. Essa etapa remove o excesso de líquido, impedindo que a base de macarrão fique encharcada e perca a textura firme durante o assamento.