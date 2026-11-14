Equilíbrio perfeito de sabores: cranberry e maçã preservam nutrientes em apenas cinco minutos

Esta bebida equilibra a acidez marcante da cranberry com a doçura da maçã e um toque cítrico. O ponto central do preparo é o tempo de cozimento: apenas cinco minutos de fervura, o suficiente para integrar os sabores sem destruir os polifenóis e os ácidos orgânicos dos ingredientes.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Компот из клюквы и яблок

Ingredientes (para uma porção)

1 xícara de cranberry

1 maçã

1 fatia de limão

1 litro de água

Açúcar a gosto

Modo de preparo

O processo começa transformando a cranberry em um purê homogêneo. Coloque esse purê em um litro de água fria e leve ao fogo. Enquanto a mistura aquece, corte a maçã em quatro partes, removendo as sementes, e prepare a fatia de limão.

Assim que a água com o purê de frutas atingir a fervura, adicione a maçã, o limão e o açúcar. A operação decisiva aqui é o controle do tempo: ferva por no máximo 5 minutos. Esse limite evita a perda excessiva de vitamina C. Após esse período, desligue o fogo, deixe esfriar e coe a bebida.

Sugestões de serviço

A bebida pode ser servida quente ou fria. Para adaptar a receita a um clima mais invernal, é possível adicionar um pau de canela ou alguns cravos-da-índia durante a fervura. Acompanha bem biscoitos, tortas caseiras ou pães de especiarias.

Como alternativa ao açúcar, o mel pode ser utilizado para quem busca um sabor mais natural.