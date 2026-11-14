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Equilíbrio perfeito de sabores: cranberry e maçã preservam nutrientes em apenas cinco minutos

Receitas

Esta bebida equilibra a acidez marcante da cranberry com a doçura da maçã e um toque cítrico. O ponto central do preparo é o tempo de cozimento: apenas cinco minutos de fervura, o suficiente para integrar os sabores sem destruir os polifenóis e os ácidos orgânicos dos ingredientes.

Компот из клюквы и яблок
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Компот из клюквы и яблок

Ingredientes (para uma porção)

  • 1 xícara de cranberry
  • 1 maçã
  • 1 fatia de limão
  • 1 litro de água
  • Açúcar a gosto

Modo de preparo

O processo começa transformando a cranberry em um purê homogêneo. Coloque esse purê em um litro de água fria e leve ao fogo. Enquanto a mistura aquece, corte a maçã em quatro partes, removendo as sementes, e prepare a fatia de limão.

Assim que a água com o purê de frutas atingir a fervura, adicione a maçã, o limão e o açúcar. A operação decisiva aqui é o controle do tempo: ferva por no máximo 5 minutos. Esse limite evita a perda excessiva de vitamina C. Após esse período, desligue o fogo, deixe esfriar e coe a bebida.

Sugestões de serviço

A bebida pode ser servida quente ou fria. Para adaptar a receita a um clima mais invernal, é possível adicionar um pau de canela ou alguns cravos-da-índia durante a fervura. Acompanha bem biscoitos, tortas caseiras ou pães de especiarias.

Como alternativa ao açúcar, o mel pode ser utilizado para quem busca um sabor mais natural.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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