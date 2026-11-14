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Creme de batata-doce sem creme de leite: textura densa com leite de coco

Receitas

Essa versão de creme de batata-doce aposta em uma textura densa e natural. O segredo não está em espessantes industriais ou na gordura de creme de leite, mas na própria massa do tubérculo. Após o cozimento, a batata-doce se desfaz até virar um purê homogêeno que garante o corpo do prato. O leite de coco entra para suavizar o perfil vegetal, trazendo notas levemente amendoadas e um toque sedoso. Para que o doce inerente ao legume não vire algo enjoativo, a receita equilibra o sabor com sal, especiarias e o ácido cítrico do limão-taiti.

Крем-суп
Photo: unsplash.com by James Hardman is licensed under Free to use under the Unsplash License
Крем-суп

Preparo e ingredientes

A receita rende quatro porções. São necessários 700 g de batata-doce, uma cenoura, uma cebola, uma pimenta dedo-de-moça (ou outro tipo de pimenta fresca, conforme a disponibilidade), 15 g de gengibre, um dente de alho, um limão-taiti, 200 ml de leite de coco, 750 ml de caldo de legumes e uma colher de sopa de azeite de oliva. Para a finalização, use sementes de romã, hortelã fresca e cebolinha verde a gosto.

Corte a batata-doce e a cenoura em cubos grandes. A cebola e a pimenta devem ser picadas em cubos pequenos. Rale o gengibre e o alho na partida mais fina.

O processo decisivo

Aqueça o azeite em uma panela. Refogue a cebola e a pimenta, mexendo, por 4 a 5 minutos. Adicione o gengibre e o alho e deixe cozinhar por cerca de um minuto. Junte a batata-doce e a cenoura e cozinhe por mais 3 minutos. Neste ponto, despeje o caldo de legumes e o leite de coco.

Leve a mistura ao ponto de ebulição e reduza o fogo. Cozinhe em fogo baixo por 20 a 25 minutos, até que os legumes estejam totalmente macios. Com o fogo desligado ou no ponto de fervura mínima, bata tudo com um mixer de imersão até obter um creme lisso, sem pedaços. Ajuste o tempero com sal e o suco do limão-taiti. Aqueça a mistura novamente, mexendo, mas não deixe ferver.

Sirva em tigelas rasas, cobrindo com as sementes de romã, a hortelã e a cebolinha. Se o creme ficar denso demais, corrija a consistência adicionando caldo de legumes quente ou um pouco mais de leite de coco; evite usar água, pois isso diluiria o sabor e a textura.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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