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Montagem de croissant salgado: controle de espessura de 3-4 mm para separação das camadas

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Um croissant salgado de presunto e queijo desafia a associação imediata da massa folhada com o doce. Aqui, a estrutura se sustenta na precisão da proporção: 500 g de massa sem fermento pronta, 200 g de presunto em fatias finas e 150 g de queijo duro ralado. O resultado não é apenas uma alternativa ao pão na chapa, mas uma peça com crosta definida e interior úmido, onde o queijo funde-se sem apagar a crocância das camadas.

Круассаны с ветчиной и сыром
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Круассаны с ветчиной и сыром

A etapa decisiva é o controle da espessura e da pressão durante a montagem. A massa deve ser esticada até 3-4 mm, uma espessura que permite ao vapor interno, gerado no forno a 200 °C, separar as camadas sem romper a estrutura externa. Se a massa for esticada demais, ela perde a capacidade de reter o vapor; se for muito grossa, a parte interna permanece crua antes que a superfície dore. O corte em triângulos alongados e o enrolamento suave, pressionando levemente as bordas, criam a tensão necessária para que a forma de meia-lua se mantenha durante os 15 a 20 minutos de assamento.

O sinal de ponto e a crosta

A pincelada final com um ovo batido e uma pitada de sal não é um mero acabamento estético, mas uma camada de proteína que gela rapidamente no calor, formando a crosta dourada e brilhante. O ponto exato é alcançado quando a superfície atinge uma tonalidade uniforme de ouro e a textura ao toque indica crocância. Esse sinal visual e tátil confirma que a estrutura interna está firme o suficiente para sustentar a maciez do presunto e do queijo derretido, garantindo que a fatia se mantenha inteira ao ser levada à boca.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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