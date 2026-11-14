Bolinhos de fígado de galinha com sêmola e farinha de trigo para textura de patê

O desafio de preparar fígado de galinha reside no equilíbrio: é fácil ressecar a carne ou deixar que o sabor metálico predomine. A solução para transformar esse ingrediente em bolinhos delicados, com textura que remete ao patê mas mantém a estrutura de um prato principal, está na combinação de sêmola (farinha de milho fina ou semolina) e farinha de trigo.

Photo: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain Котлеты из печени

A função dessa dupla de aglutinantes é reter a umidade interna da massa. O ponto crucial do preparo é o descanso de 25 minutos; esse intervalo permite que a sêmola hidrate, garantindo que os bolinhos mantenham a forma sem a necessidade de excesso de ovos.

Ingredientes e Preparo

Para quatro porções, utilize:

600 g de fígado de galinha

150 g de cebola picada

80 g de creme de leite (30% de gordura)

2 ovos

60 g de sêmola

60 g de farinha de trigo

60 g de farinha de rosca

1 dente de alho

Sal, pimenta-do-reino moída e óleo vegetal a gosto

O fígado deve ser lavado, seco e rigorosamente limpo, removendo-se películas e veias. Em seguida, processe o fígado no moedor de carne junto com a cebola cortada em quartos e o dente de alho.

Execução e Cocção

Misture a sêmola com a farinha de trigo usando um batedor de arame (fouet), incorpore os ovos levemente batidos e adicione essa mistura à massa de fígado. Junte a farinha de rosca, tempere com sal e pimenta e misture bem. Deixe a massa descansar por 25 minutos para atingir a densidade correta.

Para garantir que cozinhem uniformemente, utilize formas de muffin (borrifadas com água se forem de silicone, ou untadas com óleo se forem de metal). Distribua a massa nas formas, nivele e balance levemente para eliminar bolhas de ar.

Leve ao forno pré-aquecido a 175 °C por 25 minutos. Após desligar o forno, mantenha as formas sobre a grade por 5 a 7 minutos antes de desenformar. O prato deve ser servido quente.

Se houver preocupação com o amargor do órgão, o fígado pode ser deixado de molho em leite frio por 15 a 20 minutos antes do preparo. Para quem prefere fritar na frigideira, substituir a farinha de trigo por farinha de trigo sarraceno, na mesma proporção, confere notas amendoadas ao resultado final.