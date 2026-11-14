Salada de repolho fermentado com uvas para acompanhar carnes gordurosas

A combinação de repolho fermentado e uvas cria um contraste entre a acidez característica do vegetal e a doçura da fruta, resultando em uma entrada com perfil agridoce. Essa composição é indicada como acompanhamento para carnes gordurosas, como porco assado, pato, ganso ou plov.

Photo: www.magnific.com by azerbaijan-stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Капуста и виноград

Ingredientes e Preparo

Para a composição do prato, são necessários os seguintes itens:

100 g de repolho fermentado (chucrute)

80 g de uvas sem sementes (como a variedade Kishmish)

20 g de cebola roxa (aproximadamente um quarto de uma cebola pequena)

1 dente de alho

2 a 3 colheres de sopa de óleo vegetal

Pimenta-do-reino a gosto

O processo de montagem consiste em fatiar a cebola roxa e picar finamente o alho. As uvas devem ser cortadas ao meio, técnica que favorece a liberação do suco e a distribuição uniforme dos frutos na mistura. Em seguida, unem-se o repolho fermentado, as metades de uvas, a cebola e o alho.

A finalização ocorre com a adição do óleo vegetal e da pimenta-do-reino. A interação entre a base oleosa e o suco das uvas confere ao salada um aspecto brilhante e equilibra a acidez do repolho.