Salada de repolho fermentado com uvas para acompanhar carnes gordurosas

A combinação de repolho fermentado e uvas cria um contraste entre a acidez característica do vegetal e a doçura da fruta, resultando em uma entrada com perfil agridoce. Essa composição é indicada como acompanhamento para carnes gordurosas, como porco assado, pato, ganso ou plov.
Para a composição do prato, são necessários os seguintes itens:
O processo de montagem consiste em fatiar a cebola roxa e picar finamente o alho. As uvas devem ser cortadas ao meio, técnica que favorece a liberação do suco e a distribuição uniforme dos frutos na mistura. Em seguida, unem-se o repolho fermentado, as metades de uvas, a cebola e o alho.
A finalização ocorre com a adição do óleo vegetal e da pimenta-do-reino. A interação entre a base oleosa e o suco das uvas confere ao salada um aspecto brilhante e equilibra a acidez do repolho.
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