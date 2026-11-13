Fígado bovino macio: empanar em farinha e omitir sal antes da selagem

O resultado é um prato caseiro de sabor profundo, onde a textura macia do fígado bovino contrasta com a densidade de um molho cremoso de tomate. A proposta adapta a lógica do Beef Stroganoff, substituindo a carne por vísceras, o que reduz o tempo de cocção e, se a técnica for respeitada, entrega uma maciez superior à da carne bovina tradicional.

Photo: commons.wikimedia.org by Eraevsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бефстроганов (мясное блюдо)

A técnica da selagem e a retenção de sucos

O ponto crítico para evitar que o fígado se torne rígido ou seco reside no gesto de empanar os pedaços em farinha de trigo antes de levá-los ao fogo, aliado à ausência total de sal neste estágio. A farinha atua como uma barreira protetora, enquanto a omissão do sal impede a osmose precoce — processo que forçaria a saída da água do interior do alimento. Sem essa perda de líquidos, o fígado não cozinha no próprio suco (estofado), mas sela rapidamente, preservando a suculência interna.

Execução e componentes

Para quatro porções, a base consiste em 500g de fígado bovino (limpo de membranas e vasos, cortado em tiras de 1 a 1,5 cm), duas cebolas cortadas em meia-lua, 150g de creme de leite fresco ou nata (15%), uma colher de sopa de farinha de trigo e uma de pasta de tomate. O perfil de sabor é finalizado com uma colher de chá de mostarda em grãos, um dente de alho picado, duas colheres de sopa de óleo vegetal, sal e pimenta-do-reino.

O processo inicia-se com a fritura da cebola em metade do óleo até dourar; ela é removida da panela para evitar o cozimento excessivo. Em seguida, o fígado, envolto na farinha, é frito rapidamente por 5 minutos no restante do óleo, sendo virado periodicamente. Somente após essa etapa a cebola retorna à panela junto ao creme de leite, pasta de tomate, mostarda e alho. O sal e a pimenta são adicionados apenas agora. O cozimento final dura de 2 a 3 minutos em fogo médio, evitando a fervura intensa do molho para não separar as gorduras.

Ajustes de textura

A densidade do molho é modulada pela gordura do creme de leite: a versão com 10% resulta em um prato mais leve, enquanto a de 20% confere maior viscosidade. A farinha, além de proteger a proteína, funciona como o agente espessante natural que liga a base de tomate e creme, garantindo que o molho envolva uniformemente cada pedaço de fígado.

O prato é indicado para acompanhamento com purê de batatas, arroz, trigo sarraceno ou finalizado com salsa fresca.