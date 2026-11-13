Salada de beterraba com queijo de cabra fundente e nozes tostadas

O contraste entre a doçura terrosa da beterraba e a textura do queijo de cabra levemente derretido sustenta a estrutura deste prato. O elemento decisivo que transforma ingredientes comuns em uma composição coesa é a exposição breve do queijo ao calor intenso da bancada do forno: três minutos a 180 °C bastam para que a pasta adquira uma consistência macia e fundente, sem perder a forma necessária para ser desfeita sobre a legume fatiado. Todo o preparo leva aproximadamente 25 minutos e rende quatro porções, exigindo poucos gestos de cozinha, mas resultando em uma apresentação de nível profissional.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Салат из печёной свеклы и козьего сыра

Preparo da base e do tempero

A primeira etapa envolve as nozes e a montagem da vinagrete. Preaqueça o forno a 180 °C. Disponha 90 g de nozes em uma única camada na assadeira, regue com 2 colheres de sopa de azeite de oliva e tempere com sal. Asse por 9 minutos, até que fiquem douradas e aromáticas. Enquanto isso, corte 400 g de beterraba cozida em pedaços pequenos. Em um recipiente separado, misture 70 g de cebola roxa picada finamente, 1 colher de chá de sementes de coentro, 1 colher de chá de sementes de cominho, o raspado da casca de um limão, 45 g de vinagre e o restante do azeite de oliva (o total de azeite utilizado na receita é de 100 g). Esta mistura ácida, picante e com notas herbais intensifica o sabor natural da beterraba.

Montagem final

Retire o forno e coloque 200 g de queijo de cabra na grelha por 3 minutos. O objetivo é que a superfície derreta levemente, mas que o centro mantenha firmeza suficiente para ser quebrado ou desfiado com facilidade. Em um bowl, combine a beterraba com o queijo ainda morno e adicione a vinagrete. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino, considerando que o vinagre e a cebola já aportam bastante intensidade ao prato. Sirva em pratos individuais, finalizando com 20 g de folhas de hortelã fresca e as nozes tostadas. Esta combinação oferece uma refeição substancial, ideal para ocasiões em que se deseja um sabor complexo sem o peso de pratos muito gordurosos.