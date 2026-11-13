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Guacamole de vaca húngaro sem carboidratos: receita com lombo, páprica e endro

Receitas

Guacamole de vaca húngaro é um prato denso e aromático que, nesta versão, abandona os carboidratos tradicionais de batata e massa para focar na intensidade do sabor. A base permanece clássica: cubos de carne da parte dianteira, pimentão doce, cenoura e abobrinha, com o toque final de pasta de tomate e sementes de endro. A mecânica da cozinha é direta: a carne dourada até a caramelização, os vegetais cozidos até ficarem macios e as especiarias liberando seus aromas na gordura antes da adição dos líquidos.

Венгерский гуляш с паприкой
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Венгерский гуляш с паприкой

Ingredientes

Para a receita, você precisará de 1 colher de sopa de azeite ou óleo de abacate; 700 g (1,5 libra) de lombo de boi sem gordura dura, cortado em cubos de 2,5 cm; 1,5 colher de chá de sal marinho (dividido em duas etapas) e pimenta-do-reino moída na hora a gosto; 2 cebolas doces picadas finamente; 3 cenouras grandes descascadas e cortadas em cubos de 2 cm; 4 hastes de salsão picadas; 1 pimentão vermelho cortado em pedaços de 2,5 cm (elemento opcional, mas tradicional); 4 dentes de alho espremidos; 1 colher de sopa de pasta de tomate; 1 colher de sopa de páprica doce húngara; 2 colheres de chá de páprica defumada; 0,5 colher de chá de sementes de endro levemente moídas; 1 colher de chá de orégano ou manjerona seca; 1 folha de louro; 2 latas (425 g cada) de tomates em cubos; 950 ml (4 xícaras) de caldo de ossos de boi; 3 abobrinhas médias cortadas em cubos de 2,5 cm; 2 colheres de sopa de amido de tapioca ou de araruta misturadas com 2 colheres de sopa de água fria para formar um xarope; 1 colher de sopa de vinagre de maçã ou de vinho tinto; e salsinha fresca picada para servir.

Modo de preparo

Aqueça o óleo em uma caçarola funda ou panela de base grossa em fogo alto. Tempere os cubos de carne com 0,5 colher de chá de sal e pimenta. Frite a carne em duas cargas, sem sobrecarregar a panela: cozinhe de um lado por 3 a 4 minutos até formar uma crosta marrom-escura, vire e frite o outro lado. Retire a carne para um prato.

Diminua o fogo para médio. Adicione a cebola, o salsão, o pimentão vermelho e o sal restante. Cozinhe mexendo por 6 a 7 minutos, até a cebola ficar macia e semitransparente. Misture o alho e a pasta de tomate, cozinhe por 1 minuto mexendo constantemente, até a pasta escurecer e soltar aroma.

Tire a panela do fogo por 30 segundos para evitar que as especiarias queimem. Adicione a páprica doce e defumada, as sementes de endro e o orégano. Misture os ingredientes por 30 segundos até que fiquem perfumados.

Despeje os tomates em cubos e o caldo de ossos. Raspe o fundo da panela com uma espátula para soltar os pedaços dourados. Volte ao fogo médio, adicione a carne frita com seus sucos, os cubos de cenoura e a folha de louro. Leve a fervura, reduza para o mínimo, tampe e cozinhe por 50 a 60 minutos, até a carne ficar macia e a cenoura estar cozida.

Adicione os cubos de abobrinha e cozinhe sem tampa por 4 a 5 minutos, até ficarem macios, mas mantendo a forma. Incorpore a mistura de amido e cozinhe por mais 2 a 3 minutos, até o caldo ficar brilhante e levemente espesso.

Retire do fogo e remova a folha de louro. Adicione o vinagre, prove e ajuste o sal e a pimenta, se necessário. Sirva em pratos e finalize com a salsinha fresca.

Variações e armazenamento

O lombo pode ser substituído pela parte superior do lombo ou pela coxinha. O caldo de ossos pode ser trocado por caldo de carne comum. Para espessura, o amido de tapioca pode ser substituído por amido de milho ou farinha sem glúten.

O guacamale ganha profundidade de sabor após o primeiro dia, pois a páprica e o endro penetram melhor no caldo. Armazene em potes de vidro herméticos na geladeira por 4 a 5 dias ou no freezer por até 3 meses. É recomendado congelar o prato antes de adicionar a abobrinha para preservar sua textura no reaquecimento. Deixe descongelar na geladeira durante a noite. Aqueça no fogão em fogo médio até estar quente, ou no micro-ondas, em intervalos de 30 segundos, mexendo entre eles.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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