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O papel do aglutinante na estrutura das tartaletes de presunto e queijo

Receitas

A estrutura de uma entrada quente, como as tartaletes de presunto e queijo, depende inteiramente da coesão do recheio para que a porção mantenha a forma sem desmoronar ao serviço. O elemento decisivo aqui é a base de ovo e maionese, que atua como o agente aglutinante necessário para unir os cubos de presunto e o queijo ralado em uma massa única e estável.

Тарталетки
Photo: Pravda.Ru by Наталья Мурзинова is licensed under All Rights Reserved
Тарталетки

A composição e a escolha da base

Para 12 unidades, a proporção exige 250g de presunto cortado em cubos pequenos, 150g de queijo duro ralado grosso e a aromatização de um dente de alho esmagado. A escolha da base é técnica: utilizam-se tartaletes de massa sablée (amanteigadas), cuja densidade superior impede que a massa amoleça rapidamente, diferentemente das versões de wafer.

O ponto de preparo e a estabilização térmica

A etapa crítica ocorre na mistura dos ingredientes: o ovo e as duas colheres de sopa de maionese devem ser incorporados até que a massa atinja uma densidade específica — ela deve ser espessa o suficiente para formar um pequeno monte ao ser sustentada por uma colher. Essa consistência garante que o recheio não escorra durante o aquecimento.

O processo de cocção ocorre a 180 °C (modo superior e inferior). O tempo de 10 minutos é o parâmetro para que o queijo derreta completamente e a proteína do ovo coagule, fixando a estrutura. Caso o centro ainda apresente fluidez, o tempo deve ser estendido por mais 2 ou 3 minutos.

A finalização exige um repouso de 2 minutos fora do forno. Esse intervalo é essencial para a estabilização térmica do recheio, assegurando que a entrada mantenha a integridade estrutural ao ser manuseada.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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