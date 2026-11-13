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Sopa de linguiça com macarrão e creme: a massa absorve o caldo, dispensando prato principal

Receitas

Sopa densa e envolvente, onde o caráter expressivo do tomate encontra a suavidade das creme. O resultado é um prato redondo ao paladar, que dispensa a acidez acentuada e se apoia na combinação de linguiças defumadas ou temperadas com macarrão pequeno. Essa pasta absorve os aromos do caldo, transformando o almoço em uma refeição completa, capaz de substituir um prato principal.

суп с колбасой и беконом
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
суп с колбасой и беконом

O alicerce do sabor reside na preparação da base aromática. Cebola, cenoura, aipo e alho, cortados em cubos pequenos, são refogados no azeite de oliva por cerca de cinco minutos. Em seguida, adiciona-se 600 g de linguiças sem a casca. O cozinheiro deve fritar a mistura por cinco a sete minutos, desmanchando a massa com a espátula e temperando com uma colher de sopa de ervas italianas. Essa etapa pode ser antecipada: a mistura refogada pode ser congelada em um recipiente para uso posterior, garantindo um almoço rápido quando necessário.

Montagem final

Para o preparo imediato, a mistura refogada (fresca ou descongelada) vai para a panela. Adiciona-se 1,5 litro de caldo quente e 200 g de tomates picados no próprio suco. Após ferver, a sopa deve cozinhar em fogo baixo por 10 minutos.

Nesse ponto, incorpora-se 100 g de macarrão fino — formatos como conchas, cunhas ou fideos são adequados — e 120 g de espinafre. O cozimento continua por mais cinco minutos. O toque final é a adição de 200 ml de creme de leite com 20% de gordura. É essencial apenas aquecer a sopa com o creme, sem permitir que volte a ferver. Sal e pimenta-do-reino negra completam o tempero, e a mistura deve descansar por cinco minutos antes do serviço.

Uma consideração prática para o armazenamento: se a intenção for consumir a sopa nos dias seguintes, o macarrão deve ser cozido separadamente e adicionado à tigela somente na hora de comer. Caso contrário, a massa absorverá todo o líquido e a sopa se transformará em um guisado espesso.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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