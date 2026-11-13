Tartar de salmão: a cura como garantia de segurança e textura

O tartar de salmão levemente curado com molho de mostarda adapta a sofisticação de uma entrada clássica para o ambiente doméstico, utilizando a cura do peixe como garantia de segurança alimentar sem abrir mão da textura suculenta. A combinação de peixe picado com alcaparras, cebola roxa e pimentão vermelho cria a base estrutural, enquanto o molho emulsionado equilibra a gordura natural do salmão com a acidez do vinagre e a picância da mostarda.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Тартар из лосося

Ingredientes e proporções

Para quatro porções, a receita utiliza 8 fatias de salmão levemente curado, 1 colher de sopa de alcaparras pequenas, meia cebola roxa e meio pimentão vermelho doce. A refrescância fica por conta de maços de endro (dill) e cebolinha. Nutricionalmente, cada porção soma aproximadamente 427 kcal, com 12,6 g de proteínas, 35,4 g de gorduras e 15,1 g de carboidratos.

O preparo da base e a emulsão do molho

A operação começa com o corte rigoroso: o filé de salmão, o pimentão e a cebola roxa devem ser picados em cubos pequenos. O endro e a cebolinha são lavados e secos, reservando-se dois ramos de cada para a finalização. Esses ingredientes são misturados em uma tigela com as alcaparras.

O ponto decisivo do sabor reside no molho de mostarda. Mistura-se ¼ de xícara de mostarda doce com ½ colher de sopa de vinagre de vinho branco, 1 colher de sopa de açúcar, sal e pimenta branca, batendo até que os cristais de açúcar se dissolvam completamente. Após adicionar endro picado, incorpora-se ½ xícara de óleo de canola em fio, criando uma emulsão estável. Para finalizar a mistura do tartar, incorporam-se 3 colheres de sopa desse molho à base de peixe e vegetais.

Montagem e finalização

Para garantir a consistência, o tartar é distribuído em quatro moldes pequenos, levemente pressionado e resfriado na geladeira por 30 minutos. Enquanto isso, cortam-se quatro discos de pão preto no diâmetro dos moldes. Após o tempo de descanso, o tartar é invertido sobre o pão e finalizado com as ervas reservadas.

Embora a base aceite variações como a adição de gergelim, pepino ou molho de soja, a estrutura original com mostarda oferece um equilíbrio preciso entre o salgado, o ácido e a untuosidade do peixe.