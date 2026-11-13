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Salmão-rosa em medalhões: não mexa nos primeiros 2 minutos para formar crosta protetora

Receitas

Salmão-rosa em medalhões é uma escolha direta para quem busca textura macia e sabor limpo. O resultado depende menos de ingredientes exóticos do que de duas variáveis precisas: o tempo de marinação com limão e o controle rigoroso da temperatura na frigideira. Uma execução correta transforma filetes de 180 a 200 gramas em um prato suculento, com crosta dourada, sem os erros comuns de ressecamento.

Стейк лосося на гриле
Photo: Pravda.ru by Дмитрий Козлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стейк лосося на гриле

Preparo e execução

Comece tratando cada peça com uma pitada de sal, uma pitada de pimenta-do-reino moída e 1 colher (chá) de tomilho seco. Esprema o suco de meia laranja ou limão sobre a superfície, garantindo cobertura uniforme. Deixe os filés descansarem em temperatura ambiente por 15 a 20 minutos. Esse intervalo permite que o ácido do citrato atue sobre as fibras da carne, amolecendo-as levemente, enquanto as ervas penetram na estrutura da proteína.

Enquanto o peixe marina, aqueça uma frigideira com 2 colheres (sopa) de azeite de oliva. O óleo deve estar quente o suficiente para reagir imediatamente ao contato com o alimento, mas não fumegando. É essa temperatura que inicia a reação de Maillard, responsável pela crosta dourada.

Ao colocar os medalhões na panela, mantenha o fogo em intensidade média. Deixe cozinhar por 3 a 4 minutos de cada lado. Não toque na peça nos primeiros dois minutos. A proteína precisa "pegar” e formar uma película protetora que impede que a carne grude na superfície e quebra a forma durante a virada.

Se desejar uma crosta mais marcada e dourada, aumente o fogo para o máximo nos últimos 60 segundos de cozimento. Esse impulso térmico rápido sela a superfície sem penetrar no interior, preservando a suculência central.

Controles críticos

O tempo total de exposição ao calor não deve ultrapassar 8 a 10 minutos. Exceder esse limite, mesmo por uma ou duas minutos, resulta na perda de umidade interna, deixando a carne seca e com textura desagradável. O ponto ideal é alcançado quando o centro está opaco e levemente translúcido, mas ainda cede à pressão do garfo com facilidade.

Sirva imediatamente, acompanhado de vegetais leves. O salmão-rosa não melhora com o tempo de espera; seu sabor e textura são mais expressivos quando o calor ainda está presente e a crosta mantém a integridade estrutural.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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