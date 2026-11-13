Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Salmão-rosa em medalhões: não mexa nos primeiros 2 minutos para formar crosta protetora
Moçambique vira jogo na energia: Itália impulsiona fábricas locais sem depender só de gás
Memória se infiltra na visão: paciente projeta traços de sua gata em rostos alheios
Fungo na Flórida quebra regra biológica ao produzir alucinógeno e veneno mortal juntos
Escassez de mão de obra qualificada dobra salários de maquinistas e eletricistas em Krasnoyarsk
Solo não 'cansa' por falta de adubo: repetição da mesma planta acumula patógenos específicos
Governo do Pará decreta estado de emergência ambiental e proíbe uso de fogo em 31 municípios
Bebé de nove meses é morta por rituais supersticiosos em Gurué
22% dos médicos internos em Portugal desistem de vagas no SNS antes do início da formação

Sanduíche de roti com atum: contraste entre massa quente e recheio frio

Receitas

O destaque deste prato é o contraste imediato: o calor e a crocância da massa roti contrastam com o frescor de um recheio frio de atum, ovos e pepino. A união desses elementos é dada pelo cream cheese, que amarra a textura do recheio, transformando ingredientes simples em um lanche substancial e rápido de montar.

Консервированный тунец в оливковом масле
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Консервированный тунец в оливковом масле

A operação decisiva aqui é a fritura das massas roti congeladas em uma frigideira seca. Esse gesto garante a base crocante necessária para suportar a umidade do recheio sem perder a estrutura.

Ingredientes

  • 1 embalagem de pães roti (geralmente 5 unidades)
  • 1 lata de atum conservado
  • 2 pepinos pequenos
  • 2 ovos cozidos
  • 1 a 2 colheres de sopa de cream cheese
  • 5 folhas de alface iceberg (opcional)
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo

Para o recheio, corte os ovos cozidos e os pepinos (sem as sementes) em cubos pequenos. Desfie o filé de atum em pedaços menores. Misture todos esses ingredientes em uma tigela, adicione o cream cheese, tempere com sal e pimenta a gosto e misture bem.

Se optar pelo uso da alface iceberg, corte as folhas em pedaços proporcionais a cada pão (aproximadamente meia folha ou uma folha inteira por unidade).

Doure os pães roti congelados em uma frigideira seca dos dois lados. Com a massa ainda quente, coloque a mistura de atum em metade de cada pão, cubra com as folhas de alface e dobre a massa, fechando-a.

O prato deve ser servido imediatamente para preservar a crocância da massa. Para facilitar o consumo, cada unidade pode ser cortada ao meio.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
CENTRO MATERNO-INFANTIL DO NORTE EM DEBATE
Portugal
CENTRO MATERNO-INFANTIL DO NORTE EM DEBATE
Chanel apresenta unhas douradas no desfile de outono-inverno 2026/2027
Mulher
Chanel apresenta unhas douradas no desfile de outono-inverno 2026/2027
Mais populares
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples

O problema raramente se limita apenas à afiação da lâmina, envolvendo também rebarbas e o estado do parafuso central, o que exige uma verificação da articulação antes de qualquer intervenção com pedra de lapidação ou lixa.

Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais
Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais
Cinco raças de cães com perfil comportamental similar ao do Labrador Retriever
Jasmim falso no seu jardim: os erros de poda que inutilizam a floração para sempre
China Shock 2.0: riscos da expansão industrial chinesa para a indústria brasileira Olesya Kireeva Rússia, China e EUA discutem controle humano sobre armas nucleares no fórum APEC em Shenzhen Dmitriy Sokolov Estados Unidos e Guiana anunciam ampliação da vigilância aérea na fronteira amazônica Creator
Jeans de cintura baixa na silhueta 2027: ajustes de proporção e modelos
Lombo assado: gestão térmica em duas etapas cria casca crocante sem secar a carne
Alasca: Vídeo de suposto OVNI com tentáculos viraliza e mobiliza investigadores independentes em Anchorage
Alasca: Vídeo de suposto OVNI com tentáculos viraliza e mobiliza investigadores independentes em Anchorage
últimos materiais
Moçambique vira jogo na energia: Itália impulsiona fábricas locais sem depender só de gás
Memória se infiltra na visão: paciente projeta traços de sua gata em rostos alheios
Fungo na Flórida quebra regra biológica ao produzir alucinógeno e veneno mortal juntos
Escassez de mão de obra qualificada dobra salários de maquinistas e eletricistas em Krasnoyarsk
Solo não 'cansa' por falta de adubo: repetição da mesma planta acumula patógenos específicos
Governo do Pará decreta estado de emergência ambiental e proíbe uso de fogo em 31 municípios
Bebé de nove meses é morta por rituais supersticiosos em Gurué
22% dos médicos internos em Portugal desistem de vagas no SNS antes do início da formação
Sanduíche de roti com atum: contraste entre massa quente e recheio frio
Chanel apresenta unhas douradas no desfile de outono-inverno 2026/2027
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.