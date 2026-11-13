Sanduíche de roti com atum: contraste entre massa quente e recheio frio

O destaque deste prato é o contraste imediato: o calor e a crocância da massa roti contrastam com o frescor de um recheio frio de atum, ovos e pepino. A união desses elementos é dada pelo cream cheese, que amarra a textura do recheio, transformando ingredientes simples em um lanche substancial e rápido de montar.

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A operação decisiva aqui é a fritura das massas roti congeladas em uma frigideira seca. Esse gesto garante a base crocante necessária para suportar a umidade do recheio sem perder a estrutura.

Ingredientes

1 embalagem de pães roti (geralmente 5 unidades)

1 lata de atum conservado

2 pepinos pequenos

2 ovos cozidos

1 a 2 colheres de sopa de cream cheese

5 folhas de alface iceberg (opcional)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo

Para o recheio, corte os ovos cozidos e os pepinos (sem as sementes) em cubos pequenos. Desfie o filé de atum em pedaços menores. Misture todos esses ingredientes em uma tigela, adicione o cream cheese, tempere com sal e pimenta a gosto e misture bem.

Se optar pelo uso da alface iceberg, corte as folhas em pedaços proporcionais a cada pão (aproximadamente meia folha ou uma folha inteira por unidade).

Doure os pães roti congelados em uma frigideira seca dos dois lados. Com a massa ainda quente, coloque a mistura de atum em metade de cada pão, cubra com as folhas de alface e dobre a massa, fechando-a.

O prato deve ser servido imediatamente para preservar a crocância da massa. Para facilitar o consumo, cada unidade pode ser cortada ao meio.