Panquecas assadas no forno: textura aerada sem fermento via rede proteica

Panquecas (oladyi) assadas no forno apresentam uma textura aerada que não depende de fermentos químicos. A estrutura do prato é construída pela rede proteica dos ovos, que reage à expansão do vapor durante o calor intenso. O resultado final é caracterizado por uma forma elevada, com bordas douradas e centro macio, evidenciando o controle preciso da temperatura e do tempo como fatores determinantes para a consistência.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Стопка золотисто-коричневых творожных оладий с кружевными краями

A base da receita combina quatro ovos, 180 ml de leite, 110 g de farinha de trigo, duas colheres de sopa de açúcar, duas colheres de chá de açúcar com baunilha, uma pitada de canela (0,25 colher de chá) e uma pitada de sal. Para a montagem, são usados 20 g de manteiga para untar as formas. O recheio ou acompanhamento de creme de laranja requer 150 ml de suco de laranja, uma colher de sopa de suco de limão, duas colheres de sopa de raspas de laranja, uma colher de sopa de açúcar, 50 g de manteiga fria e quatro gemas.

O ponto da massa e o papel do calor

Os ingredientes da massa são misturados até atingir uma homogeneidade total, utilizando um mixer de imersão. Após a mistura, a massa repousa por 15 minutos, etapa que prepara a estrutura para a fase térmica. O forno é pré-aquecido a 220 °C, e as formas individuais de 10 cm de diâmetro são colocadas diretamente no forno para atingir alta temperatura. Cada forma recebe parte dos 20 g de manteiga e é considerada pronta quando a gordura começa a fumaçar levemente. A massa é então vertida nas formas quentes.

A etapa decisiva é o forno: assar por exatamente 20 minutos sem abrir a porta nem alterar a temperatura. Essa condição impede a ruptura do esqueleto proteico em formação, garantindo que o volume seja mantido e a textura aerada se desenvolva adequadamente. Qualquer interferência nesta janela de tempo compromete a estrutura final.

A consistência do creme de laranja

O creme é preparado combinando suco de laranja, suco de limão, raspas e açúcar. A mistura é levada ao fogo baixo até ferver e cozinhar por 6 a 7 minutos, até atingir um leve espessamento. Fora do fogo, a manteiga fria, cortada em cubos, é incorporada. Para assegurar uma textura lisa e homogênea, o creme passa por uma peneira fina. Por fim, as quatro gemas são adicionadas e misturadas ao creme. O prato é servido quente, acompanhado pelo creme de laranja, pó de açúcar e fatias de laranja fresca.