Bolo de banana invertido: a estrutura do miolo úmido sobre a base de caramelo e fruta

O bolo de banana invertido apresenta uma estrutura específica onde o miolo úmido e denso encontra a camada brilhante de caramelo e fruta. A inversão da forma após a assagem transforma a base em cobertura, definindo o aspecto final do doce. A precisão nas proporções e no ponto da massa é o que garante essa estrutura coesa.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use чизкейк с бананом и карамелью

A base caramelizada

Para a base, utiliza-se 4 bananas maduras, mas firmes, 30 g de manteiga e 2 colheres de sopa de açúcar mascavo. A manteiga é derretida com o açúcar em fogo baixo até a dissolução completa, evitando o ponto de queima. As bananas, cortadas ao meio no comprimento, são posicionadas com a face de corte para baixo, preenchendo o fundo de uma forma de 22 cm forrada com papel manteiga. O forno é pré-aquecido a 180 °C.

O ponto da massa

A massa é construída unindo 1 ovo, 150 g de açúcar, 80 g de óleo vegetal e 120 g de creme de leite (sметана) até obter uma mistura homogênea. Em separado, combinam-se 220 g de farinha de trigo, 1 g de fermento em pó e 0,25 g de bicarbonato de sódio. A mistura seca é incorporada à base líquida em velocidade baixa, apenas até o desaparecimento dos grumos de farinha. A consistência visada é grossa e viscosa; a massa deve deslizar lentamente em uma fita larga e pesada ao ser levantada pela espátula. Se a mistura parecer excessivamente densa e não fluir, é necessário adicionar um segundo ovo, batido separadamente, para regular a viscosidade.

Assagem e inversão

A massa é distribuída uniformemente sobre as bananas e assada por 35 a 40 minutos a 180 °C. A prova de cozedura é feita com um palito de madeira inserido estritamente no centro da camada de massa, evitando o contato com as bananas; ele deve sair limpo, sem resíduos de cru. Após a retirada do forno, o bolo repousa na forma por 10 minutos. Esse intervalo permite a estabilização da estrutura e impede que o caramelo grude indevidamente ao papel. A inversão é realizada com um movimento único e firme sobre um prato com bordas.