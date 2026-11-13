Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Bolo de banana invertido: a estrutura do miolo úmido sobre a base de caramelo e fruta

Receitas

O bolo de banana invertido apresenta uma estrutura específica onde o miolo úmido e denso encontra a camada brilhante de caramelo e fruta. A inversão da forma após a assagem transforma a base em cobertura, definindo o aspecto final do doce. A precisão nas proporções e no ponto da massa é o que garante essa estrutura coesa.

чизкейк с бананом и карамелью
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
чизкейк с бананом и карамелью

A base caramelizada

Para a base, utiliza-se 4 bananas maduras, mas firmes, 30 g de manteiga e 2 colheres de sopa de açúcar mascavo. A manteiga é derretida com o açúcar em fogo baixo até a dissolução completa, evitando o ponto de queima. As bananas, cortadas ao meio no comprimento, são posicionadas com a face de corte para baixo, preenchendo o fundo de uma forma de 22 cm forrada com papel manteiga. O forno é pré-aquecido a 180 °C.

O ponto da massa

A massa é construída unindo 1 ovo, 150 g de açúcar, 80 g de óleo vegetal e 120 g de creme de leite (sметана) até obter uma mistura homogênea. Em separado, combinam-se 220 g de farinha de trigo, 1 g de fermento em pó e 0,25 g de bicarbonato de sódio. A mistura seca é incorporada à base líquida em velocidade baixa, apenas até o desaparecimento dos grumos de farinha. A consistência visada é grossa e viscosa; a massa deve deslizar lentamente em uma fita larga e pesada ao ser levantada pela espátula. Se a mistura parecer excessivamente densa e não fluir, é necessário adicionar um segundo ovo, batido separadamente, para regular a viscosidade.

Assagem e inversão

A massa é distribuída uniformemente sobre as bananas e assada por 35 a 40 minutos a 180 °C. A prova de cozedura é feita com um palito de madeira inserido estritamente no centro da camada de massa, evitando o contato com as bananas; ele deve sair limpo, sem resíduos de cru. Após a retirada do forno, o bolo repousa na forma por 10 minutos. Esse intervalo permite a estabilização da estrutura e impede que o caramelo grude indevidamente ao papel. A inversão é realizada com um movimento único e firme sobre um prato com bordas.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Receitas e Culinária
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
CENTRO MATERNO-INFANTIL DO NORTE EM DEBATE
Portugal
CENTRO MATERNO-INFANTIL DO NORTE EM DEBATE
Salada de salmão, abacate e pepino sem fogo em 15 minutos
Receitas e Culinária
Salada de salmão, abacate e pepino sem fogo em 15 minutos
Mais populares
Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais

A coleção primavera-verão 2027 redefine o denim com pregas visíveis de alfaiataria para alongar a silhueta e o retorno do capri em tons sóbrios como alternativa estrutural ao skinny.

Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Cinco raças de cães com perfil comportamental similar ao do Labrador Retriever
Jeans de cintura baixa na silhueta 2027: ajustes de proporção e modelos
Kremlin fecha portas à Bruxelas: Rússia exige fim de planos de tropas antes de qualquer diálogo Olesya Kireeva Rússia, China e EUA discutem controle humano sobre armas nucleares no fórum APEC em Shenzhen Dmitriy Sokolov Estados Unidos e Guiana anunciam ampliação da vigilância aérea na fronteira amazônica Creator
Jasmim falso no seu jardim: os erros de poda que inutilizam a floração para sempre
Lombo assado: gestão térmica em duas etapas cria casca crocante sem secar a carne
Alasca: Vídeo de suposto OVNI com tentáculos viraliza e mobiliza investigadores independentes em Anchorage
Alasca: Vídeo de suposto OVNI com tentáculos viraliza e mobiliza investigadores independentes em Anchorage
últimos materiais
Aquecimento irregular do radiador: a zona fria revela a falha
Crise na PF: Andrei Rodrigues vê boicote à indicação para novo Ministério
Bolo de banana invertido: a estrutura do miolo úmido sobre a base de caramelo e fruta
Reparo a vapor sem agulha: quando o pó térmico é a única opção segura para tecidos sensíveis
Identidades falsas no Brasil: esquema com certidões canceladas atinge três capitais
Folhas de salgueiro na ração reduzem em até 81% o óxido nitroso na urina do gado em piquete
Toalhas viram pedra: resíduo que prende as fibras e mata o volume original
Propriedade real do vidro líquido: barreira capilar, não estanqueidade
Viragem no Fundo Soberano: Moçambique regista receitas inesperadas do gás em 2025
China planeja levar sistema de alerta meteorológico MAZU a 30 países do Sul Global
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.