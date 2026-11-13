Couve-flor frita em 15 minutos: técnica de floretes pequenos com recheio de queijo e mostarda

Cozinhar couve-flor em apenas 15 minutos exige uma técnica que dispensa a pré-cozinhada. A receita apresenta um método direto: pequenos floretes são fritos diretamente na frigideira, envolvidos em um recheio que une queijo, mostarda e manjericão. O resultado é um vegetal que mantém a estrutura firme, com interior macio e uma casca dourada e crocante.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветная капуста в сухарях

A seleção de ingredientes é precisa e funcional para esta preparação rápida. São necessários:

• 1 cabeça pequena de couve-flor

• 2 a 3 ovos

• 2 colheres de sopa de farinha

• 100 g de queijo duro ralado

• 1 colher de chá de mostarda picante

• ½ colher de chá de manjericão seco

• ⅓ colher de chá de sal

• Óleo vegetal para fritura

Preparo e técnica

O primeiro passo é a organização do vegetal. A couve-flor deve ser lavada e desmanchada em floretes pequenos. Se houver pedaços grandes, é imperativo cortá-los ao meio; essa redução de volume é o fator determinante para que o interior cozinhe através do contato com o óleo, sem a necessidade de água. Em uma tigela profunda, combine os ovos, a farinha e o sal, misturando até que não restem grumos.

Em seguida, incorpore a mostarda picante, o manjericão seco e o queijo ralado finamente à base de ovos. A massa deve atingir uma consistência homogênea antes de ser utilizada. Aqueça o óleo vegetal em uma frigideira e mergulhe cada florete generosamente no preparo, removendo o excesso.

Disponha os pedaços na superfície quente e cubra a frigideira com uma tampa. Cozinhe em fogo baixo. A tampa cria um ambiente de vapor que amacia o núcleo da couve-flor enquanto a parte inferior sela. Deixe por cerca de 7 minutos de cada lado, até que uma crosta dourada se forme. A prova de prontidão é física: o florete deve ceder levemente sob o garfo, indicando maciez interna, mas resistir à desintegração, preservando a forma intacta.

Se a presença da tampa resultar em uma crosta úmida ao final do processo, retire-a e finalize o preparo. Mantenha os floretes no fogo por mais um minuto de cada lado para que a umidade evapore e a textura crocante seja restabelecida.