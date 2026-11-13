Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Sindicato dos Enfermeiros Portugueses organiza magusto de protesto junto ao Ministério da Saúde
Coiote: adaptabilidade urbana desafia percepção de risco na América do Norte
Gratinada de arroz com pasta de caviar e caranguejo: receita prática estilo asiático
Imigrantes em Portugal: destino profissional marcado por baixa produtividade
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Coruja-de-nova-caledônia demonstra planejamento sequencial em testes de Oxford
Cazaquistão atinge 1,1 milhão de hectares de revegetação no Mar de Aral
Salada de Copenhague: equilíbrio de texturas com peixe cozido e cubos uniformes
Mercado internacional fica sem bananas: seca no Panamá e pragas agravam crise no Equador

Couve-flor frita em 15 minutos: técnica de floretes pequenos com recheio de queijo e mostarda

Receitas

Cozinhar couve-flor em apenas 15 minutos exige uma técnica que dispensa a pré-cozinhada. A receita apresenta um método direto: pequenos floretes são fritos diretamente na frigideira, envolvidos em um recheio que une queijo, mostarda e manjericão. O resultado é um vegetal que mantém a estrutura firme, com interior macio e uma casca dourada e crocante.

Цветная капуста в сухарях
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветная капуста в сухарях

A seleção de ingredientes é precisa e funcional para esta preparação rápida. São necessários:

• 1 cabeça pequena de couve-flor
• 2 a 3 ovos
• 2 colheres de sopa de farinha
• 100 g de queijo duro ralado
• 1 colher de chá de mostarda picante
• ½ colher de chá de manjericão seco
• ⅓ colher de chá de sal
• Óleo vegetal para fritura

Preparo e técnica

O primeiro passo é a organização do vegetal. A couve-flor deve ser lavada e desmanchada em floretes pequenos. Se houver pedaços grandes, é imperativo cortá-los ao meio; essa redução de volume é o fator determinante para que o interior cozinhe através do contato com o óleo, sem a necessidade de água. Em uma tigela profunda, combine os ovos, a farinha e o sal, misturando até que não restem grumos.

Em seguida, incorpore a mostarda picante, o manjericão seco e o queijo ralado finamente à base de ovos. A massa deve atingir uma consistência homogênea antes de ser utilizada. Aqueça o óleo vegetal em uma frigideira e mergulhe cada florete generosamente no preparo, removendo o excesso.

Disponha os pedaços na superfície quente e cubra a frigideira com uma tampa. Cozinhe em fogo baixo. A tampa cria um ambiente de vapor que amacia o núcleo da couve-flor enquanto a parte inferior sela. Deixe por cerca de 7 minutos de cada lado, até que uma crosta dourada se forme. A prova de prontidão é física: o florete deve ceder levemente sob o garfo, indicando maciez interna, mas resistir à desintegração, preservando a forma intacta.

Se a presença da tampa resultar em uma crosta úmida ao final do processo, retire-a e finalize o preparo. Mantenha os floretes no fogo por mais um minuto de cada lado para que a umidade evapore e a textura crocante seja restabelecida.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Estrutura do profiterole depende da precisão da massa cozida e emulsão dos ovos
Receitas e Culinária
Estrutura do profiterole depende da precisão da massa cozida e emulsão dos ovos
BE: Orçamento de Estado para 2004
Portugal
BE: Orçamento de Estado para 2004
Gabinete da Deputada Federal Luciana Genro (RS)
Brasil
Gabinete da Deputada Federal Luciana Genro (RS)
Mais populares
Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais

A coleção primavera-verão 2027 redefine o denim com pregas visíveis de alfaiataria para alongar a silhueta e o retorno do capri em tons sóbrios como alternativa estrutural ao skinny.

Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Cinco raças de cães com perfil comportamental similar ao do Labrador Retriever
Jasmim falso no seu jardim: os erros de poda que inutilizam a floração para sempre
China Shock 2.0: riscos da expansão industrial chinesa para a indústria brasileira Olesya Kireeva Rússia, China e EUA discutem controle humano sobre armas nucleares no fórum APEC em Shenzhen Dmitriy Sokolov Estados Unidos e Guiana anunciam ampliação da vigilância aérea na fronteira amazônica Creator
Jeans de cintura baixa na silhueta 2027: ajustes de proporção e modelos
Lombo assado: gestão térmica em duas etapas cria casca crocante sem secar a carne
Alasca: Vídeo de suposto OVNI com tentáculos viraliza e mobiliza investigadores independentes em Anchorage
Alasca: Vídeo de suposto OVNI com tentáculos viraliza e mobiliza investigadores independentes em Anchorage
últimos materiais
Sindicato dos Enfermeiros Portugueses organiza magusto de protesto junto ao Ministério da Saúde
Coiote: adaptabilidade urbana desafia percepção de risco na América do Norte
Gratinada de arroz com pasta de caviar e caranguejo: receita prática estilo asiático
Imigrantes em Portugal: destino profissional marcado por baixa produtividade
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Coruja-de-nova-caledônia demonstra planejamento sequencial em testes de Oxford
Cazaquistão atinge 1,1 milhão de hectares de revegetação no Mar de Aral
Salada de Copenhague: equilíbrio de texturas com peixe cozido e cubos uniformes
Mercado internacional fica sem bananas: seca no Panamá e pragas agravam crise no Equador
Investimentos milionários em energia: Moçambique exige condições que protejam finanças públicas
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.