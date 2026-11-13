Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Moçambique recebe 40 milhões de dólares do Fundo de Investimento Climático
Couve-flor frita em 15 minutos: técnica de floretes pequenos com recheio de queijo e mostarda
Sindicato dos Enfermeiros Portugueses organiza magusto de protesto junto ao Ministério da Saúde
Coiote: adaptabilidade urbana desafia percepção de risco na América do Norte
Imigrantes em Portugal: destino profissional marcado por baixa produtividade
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Coruja-de-nova-caledônia demonstra planejamento sequencial em testes de Oxford
Cazaquistão atinge 1,1 milhão de hectares de revegetação no Mar de Aral
Salada de Copenhague: equilíbrio de texturas com peixe cozido e cubos uniformes

Gratinada de arroz com pasta de caviar e caranguejo: receita prática estilo asiático

Receitas

Quando a vontade de comer sushi bate, mas o tempo não permite a enrolagem minuciosa de cada peça, uma alternativa prática surge: a gratinada em estilo asiático. O resultado lembra os rolos assados, mas a construção é direta — ingredientes dispostos em camadas e finalizados com uma crosta de queijo. O ponto de virada do sabor é o uso de uma pasta de caviar com salmão defumado, que dispensa a complexidade de molhos e confere à preparação uma textura aveludada e um aroma distinto.

Суши-запеканка
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суши-запеканка

A base exige 200 g de arroz para sushi, que deve ser lavado até a água escorrer transparente e cozido conforme a instrução da embalagem. Após esfriar levemente, o grão é temperado com 2 colheres de sopa de vinagre de arroz, misturado com cuidado para não quebrar a estrutura. A massa central combina 150 g de palitos de caranguejo picados, uma lata inteira de pasta de caviar com salmão defumado e 3 colheres de sopa de queijo cremoso derretido. Metade dos 50 g de queijo duro ralado é incorporada a essa mistura, enquanto a outra metade fica reservada para a superfície.

Montagem e cozimento

Em uma forma pequena, o arroz forma a primeira camada, distribuído de forma compacta e uniforme. Uma leve borrifada de 2 colheres de sopa de molho de soja penetra nesse fundo. Sobre ele, a massa densa de caranguejo, pasta de caviar e queijo é espalhada em camada regular, cobrindo toda a superfície. O queijo duro reservado completa o topo, pronto para dourar.

O cozimento pode ser feito em air fryer no modo "Assar" a 160 °C por 12 a 15 minutos, ou em forno convencional até que uma crosta dourada se forme na superfície. O acabamento acontece no momento da servição: sementes de gergão (1 colher de sopa) e cebolinha-verde picada (3 talos) são polvilhados sobre o prato quente, seguido de 2 colheres de sopa de molho teriyaki. Folhas de nori (2 unidades) acompanham o prato, servindo como suporte ou contraste crocante.

Uma observação prática sobre a composição: a pasta de caviar, por conter óleo vegetal, é frequentemente associada a um perfil graxo elevado. No entanto, quando uma lata é dividida por quatro porções desta gratinada, a contribuição direta da pasta por serving gira em torno de 13,5 g de gordura. Essa proporção permite obter a intensidade do sabor sem comprometer o equilíbrio geral do prato.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm
Receitas e Culinária
Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Casa, Reforma e Imóveis
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Gabinete da Deputada Federal Luciana Genro (RS)
Brasil
Gabinete da Deputada Federal Luciana Genro (RS)
Mais populares
Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais

A coleção primavera-verão 2027 redefine o denim com pregas visíveis de alfaiataria para alongar a silhueta e o retorno do capri em tons sóbrios como alternativa estrutural ao skinny.

Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Cinco raças de cães com perfil comportamental similar ao do Labrador Retriever
Jasmim falso no seu jardim: os erros de poda que inutilizam a floração para sempre
China Shock 2.0: riscos da expansão industrial chinesa para a indústria brasileira Olesya Kireeva Rússia, China e EUA discutem controle humano sobre armas nucleares no fórum APEC em Shenzhen Dmitriy Sokolov Estados Unidos e Guiana anunciam ampliação da vigilância aérea na fronteira amazônica Creator
Jeans de cintura baixa na silhueta 2027: ajustes de proporção e modelos
Lombo assado: gestão térmica em duas etapas cria casca crocante sem secar a carne
Alasca: Vídeo de suposto OVNI com tentáculos viraliza e mobiliza investigadores independentes em Anchorage
Alasca: Vídeo de suposto OVNI com tentáculos viraliza e mobiliza investigadores independentes em Anchorage
últimos materiais
Moçambique recebe 40 milhões de dólares do Fundo de Investimento Climático
Couve-flor frita em 15 minutos: técnica de floretes pequenos com recheio de queijo e mostarda
Sindicato dos Enfermeiros Portugueses organiza magusto de protesto junto ao Ministério da Saúde
Coiote: adaptabilidade urbana desafia percepção de risco na América do Norte
Gratinada de arroz com pasta de caviar e caranguejo: receita prática estilo asiático
Imigrantes em Portugal: destino profissional marcado por baixa produtividade
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Coruja-de-nova-caledônia demonstra planejamento sequencial em testes de Oxford
Cazaquistão atinge 1,1 milhão de hectares de revegetação no Mar de Aral
Salada de Copenhague: equilíbrio de texturas com peixe cozido e cubos uniformes
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.