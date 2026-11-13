Gratinada de arroz com pasta de caviar e caranguejo: receita prática estilo asiático

Quando a vontade de comer sushi bate, mas o tempo não permite a enrolagem minuciosa de cada peça, uma alternativa prática surge: a gratinada em estilo asiático. O resultado lembra os rolos assados, mas a construção é direta — ingredientes dispostos em camadas e finalizados com uma crosta de queijo. O ponto de virada do sabor é o uso de uma pasta de caviar com salmão defumado, que dispensa a complexidade de molhos e confere à preparação uma textura aveludada e um aroma distinto.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Суши-запеканка

A base exige 200 g de arroz para sushi, que deve ser lavado até a água escorrer transparente e cozido conforme a instrução da embalagem. Após esfriar levemente, o grão é temperado com 2 colheres de sopa de vinagre de arroz, misturado com cuidado para não quebrar a estrutura. A massa central combina 150 g de palitos de caranguejo picados, uma lata inteira de pasta de caviar com salmão defumado e 3 colheres de sopa de queijo cremoso derretido. Metade dos 50 g de queijo duro ralado é incorporada a essa mistura, enquanto a outra metade fica reservada para a superfície.

Montagem e cozimento

Em uma forma pequena, o arroz forma a primeira camada, distribuído de forma compacta e uniforme. Uma leve borrifada de 2 colheres de sopa de molho de soja penetra nesse fundo. Sobre ele, a massa densa de caranguejo, pasta de caviar e queijo é espalhada em camada regular, cobrindo toda a superfície. O queijo duro reservado completa o topo, pronto para dourar.

O cozimento pode ser feito em air fryer no modo "Assar" a 160 °C por 12 a 15 minutos, ou em forno convencional até que uma crosta dourada se forme na superfície. O acabamento acontece no momento da servição: sementes de gergão (1 colher de sopa) e cebolinha-verde picada (3 talos) são polvilhados sobre o prato quente, seguido de 2 colheres de sopa de molho teriyaki. Folhas de nori (2 unidades) acompanham o prato, servindo como suporte ou contraste crocante.

Uma observação prática sobre a composição: a pasta de caviar, por conter óleo vegetal, é frequentemente associada a um perfil graxo elevado. No entanto, quando uma lata é dividida por quatro porções desta gratinada, a contribuição direta da pasta por serving gira em torno de 13,5 g de gordura. Essa proporção permite obter a intensidade do sabor sem comprometer o equilíbrio geral do prato.