Salada de Copenhague: equilíbrio de texturas com peixe cozido e cubos uniformes

A salada de Copenhague baseia-se no equilíbrio de texturas: a delicadeza do peixe branco contrasta com a crocância da cebola roxa e da maçã, enquanto os cornichons trazem a acidez necessária. Com cerca de 14g de proteína e 7g de gordura por porção, é uma opção leve e equilibrada, com preparo rápido, levando apenas quinze minutos de execução ativa.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сельдь с зелёными яблоками и укропом

A técnica do corte e o preparo do peixe

O segredo deste prato está na uniformidade. Para que nenhum ingrediente domine o paladar, o peixe, os tomates, as maçãs, a cebola e os pepinos devem ser cortados em cubos idênticos. A escolha do peixe — que pode ser bacalhau, pescada, abrótea ou polaca (300g) — requer um cuidado específico para manter a suculência: o filé deve ser cozido por cerca de 10 minutos em água fervente com sal e temperos, sendo fundamental deixar o peixe esfriar dentro da própria água do cozimento antes de ser picado.

Composição e ingredientes

A base da salada é composta por 120g de cornichons (ou pepinos em conserva), 100g de cebola roxa e 100g de maçã firme e suculenta. Já os tomates (150g) devem ser carnudos; caso estejam muito maduros, a recomendação é adicioná-los apenas no momento da finalização para evitar que soltem excesso de líquido e comprometam a consistência do prato. Embora o pepino fresco seja uma alternativa aos cornichons, a acidez dos conservados confere maior profundidade ao sabor.

Opções de molho

Existem duas formas de finalizar a salada, dependendo da preferência por algo mais clássico ou refrescante:

Opção clássica: 2 colheres de sopa de maionese e 2 colheres de chá de mostarda Dijon (em grãos).

2 colheres de sopa de maionese e 2 colheres de chá de mostarda Dijon (em grãos). Opção leve: 2 colheres de sopa de iogurte grego, 1 colher de chá de raiz-forte, 2 colheres de chá de endro (dill) picado e 2 colheres de chá de suco de limão.

Para finalizar, misturam-se todos os cubos em uma tigela, tempera-se com sal e pimenta a gosto e adiciona-se o molho escolhido. O uso do filé de polaca é particularmente interessante, pois absorve bem os sabores do tempero. A receita rende quatro porções equilibradas.