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Lasanha de lavash: pão fino substitui massa e leva 30 minutos

Receitas

Substituir as folhas de massa tradicional por fatias de lavash transforma a lasanha em uma solução prática para jantares rápidos, mantendo a estrutura clássica do prato. O resultado é uma gratinada suculenta, onde o pão fino absorve os sabores do molho e da carne durante o forno, tornando-se macio e indistinguível da massa fresca. Com apenas quatro ingredientes principais e cerca de 30 minutos de preparo, a receita entrega camadas bem definidas sob uma crosta dourada de queijo.

Лазанья
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Лазанья

A base do prato depende de dois elementos fundamentais: o recheio de carne e o molho de tomate. Comece refogando 400 g de carne moída em uma frigideira com um fio de óleo vegetal por 5 a 7 minutos. É essencial desmanchar os grumos com uma espátula durante esse processo para garantir que o recheio fique homogêneo. Adicione 250 g de molho de tomate, tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto, e cozinhe a mistura por mais 2 minutos.

Enquanto o molho finaliza, prepare os demais componentes. Corte dois láminas grandes de lavash em retângulos que se encaixem no fundo da forma de assar. Rale 150 g de queijo duro em uma rala grossa. A montagem segue uma lógica de camadas: distribua uma porção do molho de carne no fundo da forma, criando uma base úmida que impedirá que a primeira camada de lavash grude ou seque. Cubra com uma folha de lavash, espalhe parte do recheio de carne e polvilhe com um pouco do queijo ralado.

Finalização e textura

Repita a sequência de lavash, carne e queijo até esgotar os ingredientes, terminando sempre com uma camada generosa de queijo. Cubra a forma com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 190 °C. Asse por 15 minutos coberto. Em seguida, remova o papel-alumínio e deixe assar por mais 5 minutos, permitindo que o queijo derreta completamente e forme a crosta dourada.

O sucesso da textura depende diretamente da consistência do molho de tomate utilizado. Para garantir que o lavash fique macio e não resseque, escolha um molho com fluidez suficiente. Se o produto escolhido for muito concentrado ou espesso, acrescente de 50 a 70 ml de água antes de misturá-lo à carne. Essa hidratação adicional é crucial para a absorção correta pelos camadas de pão. Após a retirada do forno, deixe a lasanha descansar por 5 a 10 minutos. Esse intervalo permite que o molho estabilize e as camadas mantenam sua integridade no momento do corte.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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