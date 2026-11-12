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Scones de queijo são assados até obter crosta dourada e interior macio

Receitas

Os scones de queijo no estilo inglês ocupam um espaço distinto na mesa: não são bolos nem pães fermentados, mas uma estrutura intermediária entre uma massa macia e uma roscinha caseira. A característica que define seu resultado é o contraste térmico e estrutural. No interior, a massa permanece aveludada e saturada de queijo derretido; na superfície, uma crosta dourada e crocante sela a umidade interna. Essa dualidade não é acidental, ela depende diretamente do estado físico da gordura na etapa de modelagem e da precisão na dosagem do líquido.

Сырные бисквиты на противне
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырные бисквиты на противне

A química da estrutura

Para essa proporção de receita — 300 g de farinha, 180 g de requeijão ou cream cheese, 70 g de manteiga, 150 ml de kefir, 2 colheres de chá de fermento em pó, ½ colher de chá de bicarbonato de sódio e ½ colher de chá de sal — a etapa decisiva é o tratamento da manteiga. O ingrediente deve ser retirado do refrigerador, mantido frio, e trabalhado rapidamente com os dedos ou utensílio até formar uma farofa fina. Esse processo cria microcamadas de gordura sólida dispersas na farinha. É a expansão dessas gotículas de manteiga fria no forno, e não apenas o calor ambiente, que gera as camadas internas (lamination) que separam as camadas de glúten, garantindo a maciez e o desprendimento característicos. Se a manteiga derreter durante o manuseio, a estrutura colapsa, resultando em um biscoito denso e seco.

A velocidade do soado é o segundo parâmetro crítico. Ao incorporar o queijo ralado e o kefir, a massa deve ser unida com movimentos mínimos e rápidos. O objetivo é evitar que o calor das mãos amoleça a manteiga e que o excesso de manipulação desenvolva uma rede de glúten excessiva, o que tornaria a textura elástica e dura, comprometendo a fragilidade desejada. O ponto correto é uma massa coesa, mas que ainda exibe visível traços de gordura e não está lisa como um pão de fermentação longa.

Formação e ponto de preparo

A formatação é uma operação de precisão geométrica: a massa é dividida em dois, abrigada em discos grossos de aproximadamente 20 cm de diâmetro e cortada em oito triângulos iguais, seguindo a lógica de fatia de pizza. Essa forma espessa é essencial para reter o vapor interno e criar a diferença de densidade entre o centro e a borda.

A etapa final ocorre a 200 °C, em forno preaquecido. O tempo de assamento varia entre 15 e 20 minutos. O sinal definitivo de que o scone está pronto não é o tempo exato, mas a cor: a superfície deve apresentar uma crosta dourada uniforme, enquanto a base permanece firme o suficiente para segurar o recheio de queijo. A regra de ouro permanece imutável: não adicionar farinha extra para facilitar o manuseio, pois isso altera a proporção líquido/sólido e resulta em uma massa pesada e compacta. A leveza do scone é uma consequência direta da disciplina térmica da manteiga e da contenção na mistura.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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