Lobio georgiano: o equilíbrio entre feijão vermelho, nozes e a textura cremosa preservada

O lobio é a prova de que o feijão vermelho, quando combinado com a intensidade das nozes e o frescor das ervas, deixa de ser um acompanhamento para se tornar o protagonista da mesa. O segredo desta receita georgiana reside no equilíbrio entre a textura cremosa e a crocância dos ingredientes, resultando em um prato robusto e aromático.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лобио

Ingredientes

400 g de feijão vermelho

100 g de nozes

150 g de cebola

3 dentes de alho

30 g de coentro fresco

30 ml de óleo vegetal

15 ml de vinagre de vinho

1 colher de chá de khmeli-suneli

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo

O processo começa com o remolho: lave o feijão vermelho e deixe-o de molho em água fria durante a noite. Esse passo é fundamental para reduzir o tempo de cozimento e tornar o ingrediente mais digestível.

Descarte a água do remolho, adicione água fresca e cozinhe o feijão até que esteja completamente macio. Enquanto isso, pique a cebola finamente e refogue-a no óleo vegetal até atingir uma cor dourada.

Para a base de sabores, triture as nozes (utilizando um processador ou almofariz) e amasse ou pique finamente os dentes de alho. O coentro deve ser lavado, seco e picado.

Em seguida, combine o feijão cozido com a cebola refogada e as nozes trituradas. Adicione o alho, o coentro, o vinagre de vinho e o khmeli-suneli. Finalize com sal e pimenta-do-reino conforme a preferência.

O toque final para a textura consiste em amassar levemente uma parte dos grãos com um garfo ou esmagador diretamente na panela. A liberação do amido cria a consistência espessa e cremosa característica do lobio, mas é essencial não transformar tudo em purê, preservando a estrutura de boa parte dos grãos inteiros.

Deixe o prato descansar por 15 a 20 minutos antes de servir. Esse intervalo é decisivo para que os temperos se amalgamuem e o sabor se aprofunde.