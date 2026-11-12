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Estrutura do profiterole depende da precisão da massa cozida e emulsão dos ovos

Receitas

A estrutura do profiterole depende inteiramente da precisão da massa cozida e da emulsão dos ovos, resultando em esferas ocas e crocantes que servem de base para recheios salgados. A estabilidade dessa massa é garantida por etapas rigorosas de temperatura e textura.

Профитроли с начинками
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Профитроли с начинками

A Construção da Massa Choux

O processo inicia-se com a fervura de 200 ml de água, 80 g de manteiga e uma pitada de sal. O ponto decisivo ocorre no momento em que a panela é retirada do fogo e 120 g de farinha são incorporadas rapidamente para homogeneização. A etapa seguinte é crítica para a estrutura: a massa deve retornar ao fogo baixo por cerca de um minuto até formar um bloco denso que se desprende completamente das paredes do recipiente.

Após um breve resfriamento, a introdução de 3 ovos (categoria C1), um a um, define a reologia do preparo. A massa atinge o ponto ideal quando se torna lisa, brilhante e apresenta um escorregamento lento ao cair da espátula. Esse estado garante que a massa sustente a expansão no forno sem colapsar.

Parâmetros de Forno e Secagem

A modelagem é feita em porções pequenas sobre papel manteiga. O choque térmico inicial é fundamental: 10 minutos a 200 °C, seguidos de uma redução para 180 °C por mais 15 a 20 minutos. A integridade da estrutura exige que a porta do forno permaneça fechada durante todo o processo para evitar a queda da massa.

Para assegurar que a casca não amoleça, é necessário furar a lateral dos profiteroles para liberar o vapor e mantê-los por 5 minutos no forno desligado com a porta entreaberta. O resfriamento total é indispensável antes da montagem.

Composições de Recheio

A versatilidade do prato é dada por três variações de recheios, que devem estar completamente frios para preservar a crocância da massa:

  • Queijo e Ervas: Mistura de 100 g de queijo creme, um dente de alho prensado e 1 colher de sopa de ervas picadas.
  • Kani: 100 g de kani-kama e 1 ovo cozido, ambos picados, ligados com 1,5 colher de sopa de maionese.
  • Cogumelos: 150 g de cogumelos champignon e meia cebola picadas, refogadas em óleo vegetal e misturadas a 80 g de cream cheese após o resfriamento.

O preenchimento deve ser realizado com saco de confeiteiro ou colher imediatamente antes de servir, evitando a degradação precoce da textura externa.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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