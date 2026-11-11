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Filé de frango em 15 minutos: mostarda em grãos e creme de leite

Receitas

Quando a refeição pede um prato de carne, mas o tempo disponível não comporta um guisado demorado ou a paciência exigida por almôndegas, o filé de frango em molho cremoso de mostarda ocupa um lugar prático. O preparo leva cerca de 15 minutos, resultando em pedaços tenros banhados por uma calda densa. A mostarda em grãos confere pimenta à mistura, enquanto a farinha atua como espessante, criando uma textura aveludada que abraça qualquer acompanhamento, seja purê de batata, arroz ou massas.

Куриные грудки в миндальной корочке
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Ingredientes

Para esta preparação, são necessários: 700 g de filé de frango; 250 ml de creme de leite com 20% de gordura; 1 colher de sopa de mostarda em grãos; 1,5 colher de sopa de farinha de trigo; 3 dentes de alho; 2 colheres de sopa de óleo vegetal; ½ colher de chá de páprica; ½ colher de chá de hmeli-suneli (ou uma mistura de ervas similar); sal e pimenta-do-reino a gosto.

Preparo

O ponto de partida é a limpeza e a secagem do frango. É essencial remover toda a umidade com toalhas de papel antes de fatiar a carne em cubos de tamanho uniforme. Essa regularidade garante que a coação ocorra de maneira homogênea e rápida.

Tempere os pedaços com sal e pimenta e, em seguida, envolva-os levemente na farinha de trigo. Essa camada fina tem uma dupla função: ajuda a reter os sucos internos da carne durante o salteado e fornecerá partículas para engrossar o molho posteriormente.

Aqueça o óleo vegetal em uma frigideira. Junte o frango e salteie por 4 a 5 minutos, virando os pedaços até que formem uma crosta dourada suave. Nessa etapa, adicione o alho amassado, a páprica e o hmeli-suneli, mexendo para que as especiarias liberem seus aromas.

Despeje o creme de leite sobre a carne e incorpore a mostarda em grãos. Reduza o fogo para o mínimo e deixe o prato tomarem por mais 6 a 8 minutos, mexendo com frequência. O molho deve ganhar corpo e uniformidade, enquanto o frango atinge a cocção completa.

Detalhes de execução

Dois fatores determinam a estabilidade do molho. Primeiro, o controle térmico: o creme não deve ferver vigorosamente, sob o risco de separar os sólidos do líquido. A gordura de 20% é o mínimo necessário para manter a estrutura cremosa. Segundo, a consistência: se a calda ficar excessivamente espessa durante o cozimento, ajuste a textura com um pouco de água fervente.

O frango está pronto quando a temperatura interna dos pedaços atinge 74 °C. Sirva imediatamente, regando o acompanhamento com a calda quente. Para permanecer fiel aos 15 minutos cronometrados, a fatia fina do filé e a manutenção de um fogo brando após a adição do leite são as chaves para preservar a aveludada textura do molho.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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