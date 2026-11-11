Lombo assado: gestão térmica em duas etapas cria casca crocante sem secar a carne

O lombo de porco assado sob uma crosta de sal revela o que a técnica busca: carne interna macia e casca externa crocante. O segredo não está na composição do tempero, mas na gestão térmica em duas etapas. Primeiro, o calor suave resseca a pele sem secar a carne; depois, o calor intenso dourar e crispar a superfície. Esse processo cria uma textura densa e dourada, evitando que a gordura interna queime enquanto a pele atinge o ponto ideal de crocância.
A peça escolhida é um corte inteiro de lombo sem ossos, com cerca de 1 kg, incluindo a pele. A ausência de ossos facilita o manuseio, o corte e a servição. O sabor final, descrito como intenso e salgado-doce, resulta da combinação de mel, mostarda e molho de soja, onde a picância da mostarda é equilibrada pelas notas do mel.
Antes do preparo, a carne é lavada e secada com papel toalha. Na superfície da carne, faz-se uma grade de incisões que alcançam a pele, sem cortá-la, em um padrão quadriculado de aproximadamente 2 por 2 centímetros. Essa rede de cortes permite que o marinado penetre mais profundamente nas fibras musculares.
Em um recipiente separado, misturam-se 2 colheres de sopa de molho de soja, 2 colheres de sopa de ketchup, 1 colher de chá de mostarda e 1 colher de sopa de mel até obter uma mistura homogênea. A peça é colocada sobre papel alumínio com a pele virada para baixo, e essa mistura é aplicada generosamente sobre a carne, na área das incisões.
Em seguida, a peça é virada com a pele para cima. A pele é perfurada em vários pontos com uma faca afiada, untada com 20 ml de vinagre de 9% e coberta generosamente com 150 g de sal grosso. O forno é pré-aquecido a 130°C e a peça é assada por 40 minutos. Essa temperatura baixa é essencial para ressecar a pele gradualmente e permitir que a umidade evapore sem levar à desidratação excessiva da carne.
Após o primeiro estágio, o sal é removido com cuidado para não cair sobre a carne, que já recebeu sal suficiente do marinado. A pele é então pincelada com 30 ml de óleo vegetal e a peça retorna ao forno para a etapa final de 30 minutos a 200°C. O calor elevado nesta fase serve para dourar a pele e alcançar a crocância característica.
A receita rende 5 porções e o tempo total de preparo é de aproximadamente 90 minutos. A sugestão de apresentação é servir a carne sobre pão preto com alho, que realça a intensidade do sabor final do prato.
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A técnica substitui a cobertura total pela integração de microfios clareados, mantendo a transição gradual e a porosidade específica da fibra.