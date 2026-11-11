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Merluza ao molho verde: técnica de cozimento suave inspirada no País Basco

Receitas

A merluza ao molho verde é uma preparação inspirada na culinária do País Basco, onde o foco não está na fritura, mas em um cozimento suave. O segredo para manter a carne branca e delicada do peixe sem ressecá-la é o tombamento breve em um molho aromático de vinho branco, alho e salsa, que integra a suavidade do peixe à intensidade das amêijoas vongolet.

Рыба в сливочном соусе с горчицей и укропом
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыба в сливочном соусе с горчицей и укропом

Ingredientes e proporções

Para esta receita, são necessários: 600 g de filé de merluza, 300 g de amêijoas vongolet (com casca), 100 g de ervilhas congeladas, 200 ml de caldo de peixe e 100 ml de vinho branco seco. A base de sabor é composta por 70 g de cebola, 50 g de salsa, 4 dentes de alho, 1,5 colher de sopa de farinha de trigo e 3 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem. O tempero final fica a cargo do sal e da pimenta-do-reino branca moída. O tempo total de preparo é de aproximadamente 45 minutos, com um valor calórico de 392,87 kcal por porção.

O processo de preparo

A etapa inicial exige rigor na limpeza: as amêijoas devem ser lavadas em água fria para remover qualquer resíduo de areia. O filé de merluza, após ser seco com papel absorvente, é cortado em porções, temperado com sal e pimenta e levemente polvilhado com 1 colher de sopa de farinha, removendo o excesso. A cebola é picada em cubos bem pequenos, o alho em fatias finas e a salsa é finamente picada.

O molho começa com a refogagem da cebola no azeite por 4 minutos, seguida pelo alho por mais 30 segundos. Adiciona-se a meia colher de farinha restante, mexendo por um minuto antes de incorporar o vinho branco e o caldo de peixe quente. A mistura deve ferver sob agitação constante com um batedor para dissolver a farinha.

Neste ponto, os pedaços de merluza são dispostos em uma única camada no molho, junto com as amêijoas. O cozimento ocorre sob a tampa, em fogo mínimo, por 6 a 7 minutos. Enquanto isso, as ervilhas congeladas são passadas por água morna em um escorredor.

Para finalizar, a tampa é removida e as ervilhas e a salsa picada são adicionadas. A frigideira é levemente sacudida e o prato aquecido por mais 2 minutos. Um detalhe fundamental de segurança: as amêijoas que não abrirem devem ser descartadas, pois isso indica que o produto estava impróprio ou não cozinhou corretamente.

Adaptações práticas

Caso as amêijoas vongolet não estejam disponíveis, é possível substituí-las por mexilhões pré-cozidos e congelados (sem casca), devidamente descongelados e lavados. Para evitar que os mexilhões fiquem com textura borrachuda, eles devem entrar na panela apenas no último passo, junto com as ervilhas. O prato deve ser servido imediatamente em pratos fundos.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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