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Carne assada com tomates: cobertura de smetana e queijo protege a suculência

Receitas

Uma carne assada com tomates equilibra a densidade do farelo de carne com a acidez e a umidade dos vegetais, resultando em um prato que mantém a estrutura sem ressecar. A chave para a textura aqui está na camada superior, onde a combinação de queijo e creme de leite (smetana) cria uma película protetora que preserva a suculência da carne durante o tempo de forno.

Фарш на деревянной доске
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Фарш на деревянной доске

Ingredientes

Para 4 porções:

  • 500 g de carne moída
  • 250 g de tomates
  • 100 g de queijo duro
  • 100 g de cebola
  • 2 dentes de alho
  • 2 colheres de sopa de creme de leite (smetana)
  • 2 colheres de sopa de óleo vegetal
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Preparo

O processo começa com a base: a cebola deve ser picada e misturada à carne moída, temperada com sal e pimenta. O alho picado é adicionado em seguida. Caso a massa da carne esteja excessivamente densa, a adição de um pouco de água fria ajuda a homogeneizar a mistura.

Com a forma untada com óleo vegetal, a carne é distribuída uniformemente, pressionando levemente a superfície. Sobre essa base, dispõem-se tomates cortados em rodelas de 0,7 a 1 cm de espessura, organizados em uma única camada.

A finalização ocorre com a cobertura: o queijo ralado é misturado ao creme de leite, sal e pimenta, formando uma pasta que deve cobrir todo o topo dos tomates. O prato é levado ao forno preaquecido a 180°C por 30 a 40 minutos.

Um detalhe essencial é aguardar cinco minutos após a retirada do forno antes de cortar em porções, permitindo que os sucos se estabilizem.

Variações e Notas

A estrutura da receita permite substituições simples: a mozzarella pode substituir o queijo duro, e a maionese pode ser utilizada no lugar do creme de leite. A base de carne também aceita a adição de ervas frescas ou especiarias conforme a preferência.

Valor nutricional (por 100 g): 175 kcal, 9 g de proteínas, 13 g de gorduras e 2 g de carboidratos.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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