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Canapé de abacate e cream cheese: a torrada seca que garante a base crocante

Receitas

Cinco minutos separam um pedaço de pão simples de um canapé com aparência de restaurante. A base é crocante, sustentada por torradas feitas na secagem do próprio pão, enquanto o recheio é um creme de abacate e cream cheese que une o verde intenso da fruta ao branco do queijo. O resultado é um bocado equilibrado, onde a acidez do limão corta a gordura e os tomates-cereja adicionam o toque final de suculência.

Авокадо
Photo: commons.wikimedia.org by IgorCalzone1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Авокадо

A base crocante e o recheio cremoso

Para dez porções, a estrutura começa com 150 g de pão. Corte círculos pequenos e frite-os em uma frigideira seca, sem adicionar óleo. O calor deve criar uma casca dourada em ambos os lados, garantindo que a base suporte o peso do creme sem amolecer. Enquanto o pão esfria, prepare o coração do prato: um abacate maduro, descascado e despolpado. É crucial espremer uma colher de sopa de suco de limão sobre a polpa imediatamente após a remoção da semente. Essa ação impede a oxidação e o escurecimento indesejado antes mesmo que a fruta entre no processador.

Montagem e proporções

Em um recipiente para bater, una a polpa do abacate com 100 g de queijo cream cheese, 15 g de salsa fresca picada, meia colher de chá de alho em pó, sal e pimenta-do-reino moída. Use um liquidificador ou processador até que a mistura atinja a consistência de um mousse homogêneo. Se preferir variar a herbacia, a salsa pode ser substituída por espinafre, coentro ou cebolinha-verde, mantendo a mesma proporção de 15 g.

Transfira o creme para um saco de confeiteiro com bico de sua escolha. Faça rosas ou gotas generosas sobre cada círculo de pão. Para o acabamento, corte de dois a quatro pedaços de cada um dos seis a oito tomates-cerejas e coloque-os no topo do creme. A montagem é finalizada com um toque adicional de folhas verdes, se desejar. Cada 100 g deste canapé aporta 104 kcal, com 2 g de proteínas, 9 g de gorduras e 5 g de carboidratos.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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