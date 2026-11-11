Carne à francesa de porco com cebola pré-frita e maionese

A carne à francesa, tradicionalmente associada ao uso generoso de queijo, apresenta aqui uma variação que aposta na simplicidade dos ingredientes: a carne de porco conduz o prato, sem a cobertura lacteica. O elemento que transforma a preparação é a cebola pré-frita, que adiciona uma camada de sabor antes mesmo de entrar no forno. A ausência de batatas e cogumelos direciona o foco integralmente para a qualidade da carne suína.

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Ingredientes

Carne de porco: 500 g

Cebola: 2 unidades

Molho maionese: 200 g (a gosto)

Óleo vegetal: 1 a 2 colheres de sopa

Sal: ½ colher de chá

Pimenta: 1/3 de colher de chá

Valores Nutricionais (por 100 g)

Calorias: 153 kcal

Proteínas: 3 g

Gorduras: 11 g

Carboidratos: 6 g

Preparo

Comece pela cebola, que exige uma etapa anterior à montagem. Descasque as duas unidades e corte-as em meias-luas finas. Aqueça o óleo vegetal em uma frigideira e adicione a cebola. Frite em fogo médio, mexendo constantemente com uma espátula, até que as tiras atinjam uma cor dourada. Reserve.

Enquanto isso, prepare a carne. Corte o suíno em bifes com espessura entre 0,7 e 1 cm. Use um macete de cozinha para bater levemente cada peça de ambos os lados, ajudando a tenderizar a fibra. Tempere o sal e a pimenta diretamente sobre a superfície da carne.

Pincele o fundo de uma assadeira com uma fina camada de óleo vegetal. Disponha os bifes de carne uniformemente sobre a superfície. Cubra a carne com a cebola frita, distribuindo-a por igual. Em seguida, cubra tudo com a camada de maionese.

Cubra a assadeira com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 graus. Asse por um período de 40 a 45 minutos. Retire o papel-alumínio e devolva o prato ao forno por mais 15 minutos, permitindo que a superfície finalize o cozimento aberta, ganhando corpo sem queimaduras excessivas.

A carne à francesa sem queijo deve ser servida imediatamente após sair do forno. Se desejar, uma polvilhada de ervas frescas picadas finamente oferece um contraponto visual e aromático ao prato pronto.