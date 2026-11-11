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Arroz pilaf: técnica de pré-fritura com manteiga para grãos soltos

Receitas

O arroz deixa de ser um mero acompanhamento quando o processo de preparo troca a simples hidratação pela absorção de gordura e aromas. O segredo desta receita não está na água, mas na pré-fritura dos grãos com cebola, alho e manteiga. Essa etapa permite que cada grão envolva-se em óleo e especiarias, resultando na textura soltada e saborizada que define o prato.

Рис с фасолью
Photo: commons.wikimedia.org by Paul Goyette, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Рис с фасолью

Base aromática e técnica de fritura

A lógica baseia-se em uma combinação acessível: cebola roxa picada, três dentes de alho e, opcionalmente, meia pimenta dedo-de-moça. O meio de cocção é uma mistura de três colheres de sopa de óleo vegetal e duas de manteiga. O ponto crítico é a textura dos vegetais: eles devem amolecer sem dourar excessivamente. Se a cebola ou o alho queimarem, a amargura compromete todo o fundo de sabor da preparação.

Integração dos ingredientes e coção

Com os vegetais macios, adiciona-se uma xícara de arroz (especificado para pilaf na fonte) e fritam-se por cerca de um minuto. Nesse momento, incorpora-se meia colher de chá de ervas de provence. A sequência garante que as especiarias se distribuam uniformemente pelos grãos antes da hidratação.

A seguir, despeja-se água quente até que o nível suba dois centímetros acima do arroz, temperando com sal a gosto. O fogo é reduzido ao mínimo, a panela é tampada e o arroz cozinha por 20 minutos, seguindo as indicações do fabricante. Após desligar o fogo, o recipiente não deve ser aberto: cobre-se com um pano e aguarda-se de 10 a 15 minutos. Essa etapa final, baseada no vapor retido, é determinante para que o grão atinja a cocção completa e a estrutura leve e seca, sem excesso de umidade.

Esta abordagem transforma um ingrediente básico em um prato autônomo. A autora destaca a versatilidade da receita, que pode ser adaptada para dietas vegetarianas ou de jejum mediante a exclusão da manteiga, mantendo a praticidade de um acompanhamento rápido e substantivo feito com ingredientes comuns.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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