Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm

A estrutura desta torta de repolho, planejada para uma forma redonda de 22 cm, baseia-se em uma massa líquida e aerada, cujo diferencial técnico é a substituição de agentes levedores complexos pela ação da água mineral gaseificada. O resultado é uma massa leve e macia que envolve um recheio vegetal denso e úmido.

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A Precisão da Massa e a Reação Química

O ponto decisivo para a textura final reside na consistência da massa: ela deve assemelhar-se a um creme de nata espesso. A combinação de 240 g de farinha de trigo, 10 g de fermento químico, 1 colher de chá de açúcar e ½ colher de chá de sal, emulsionados com 50 g de óleo vegetal e 260 ml de água mineral gaseificada, cria a base estrutural. A carbonatação da água, somada ao fermento, é o que garante a leveza da massa, evitando que ela se torne pesada sob o peso do recheio.

O Preparo do Recheio e a Gestão da Umidade

Para o recheio, utiliza-se entre 450 g e 500 g de repolho finamente fatiado, complementados por 1 cenoura ralada e 1 cebola picada em cubos pequenos. A operação técnica inicia-se com o refogado da cebola e cenoura em 1 colher de sopa de óleo vegetal até atingirem a cor dourada. O repolho é então adicionado, temperado com ½ colher de chá de sal e pimenta-do-reino a gosto, e cozido sob tampa por 10 a 15 minutos. Este tempo de cocção é essencial para que o vegetal atinja o estado de quase prontidão, eliminando o excesso de água que poderia comprometer a base da torta. A finalização com 15 g de salsinha picada ocorre apenas após o desligamento do fogo, sendo indispensável que o recheio esfrie completamente antes da montagem.

Montagem e Parâmetros de Forno

A montagem segue a lógica de camadas: um pouco mais da metade da massa é distribuída no fundo de uma forma untada ou com papel manteiga, seguida pela camada de repolho e, por fim, a cobertura com o restante da massa. O acabamento é feito com 1 colher de sopa de gergelim.

A estrutura é fixada em forno pré-aquecido a 180°C por um período de 40 a 45 minutos. Para preservar a integridade do corte e a textura da massa, a torta deve descansar brevemente na forma e, em seguida, ser transferida para uma grade para resfriamento total antes de ser fatiada.