Adobo filipino combina tendões de porco com marinada e cozimento lento

Adobo é uma técnica da culinária filipense que transforma um corte comum em um prato de sabor intenso. O princípio base é a ação conjunta de vinagre, molho de soja, alho e folhas de louro. No caso dos tendões de porco, a combinação de colágeno e gordura exige um método específico: o marinado prolongado e a cocção lenta. Essa sequência é o que permite que a textura firme do osso e do tendão se torne macia e que o líquido reduza para um molho espesso e concentrado.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Свиные рёбра в медово-горчичном маринаде

O ponto decisivo está no tratamento prévio da carne. Os 1 kg de tendões de porco devem ser secados e cortados em pedaços apropriados. Em seguida, são cobertos com uma mistura de 4 colheres de sopa de molho de soja, 100 ml de vinagre de arroz e 1 colher de sopa de açúcar. Simultaneamente, 4 dentes de alho, 1 colher de chá de pimenta-do-reino em grãos e ½ colher de chá de flocos de chile são esmagados em uma pilha até formarem uma pasta. Essa mistura de especiarias é incorporada à carne. O repouso é obrigatório: pelo menos uma hora, idealmente quatro, em local fresco. Esse tempo permite que a acidez e o sal penetrem nas fibras, preparando a estrutura do colágeno para a cocção.

A execução pede uma panela com fundo grosso, como uma caçarola ou uma frigideira profunda, para garantir a distribuição uniforme do calor e evitar que os resíduos queimem durante a longa cocção. Aqueça 2 colheres de sopa de óleo vegetal. Retire a carne do marinado, reservando todo o líquido restante, e coloque-a na gordura quente. Frite em fogo alto até dourar por todos os lados. Essa etapa sela os sucos e desenvolve a cor desejada.

Cocção e finalização

Enquanto a carne se doura, prepare uma cebola grande em tiras. Adicione-a à panela, misture e continue refogando em fogo médio por cerca de 5 minutos. Despeje então o marinado reservado, acrescente 200 ml de água fervente e 2 folhas de louro. Deixe ferver, reduza o fogo e cozinhe por aproximadamente 1 hora. Durante esse período, os tendões amaciam completamente e o líquido evapora, transformando-se em uma espessura que envolve cada pedaço de carne.

O prato é servido quente, diretamente da panela, acompanhado de arroz branco ou frito. A porção fornece cerca de 784 kcal, contendo 42,4 g de proteínas, 61,9 g de gorduras e 16,7 g de carboidratos. O tempo total de preparo, incluindo marinado e cocção, é de aproximadamente 100 minutos. A receita não depende de ingredientes raros, mas de precisão temporal: o resultado é determinado pelo respeito aos tempos de repouso e pela paciência na redução do molho.