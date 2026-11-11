Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
MEC estabelece diretrizes para uso de IA na educação e proíbe decisões automatizadas sobre alunos
A aversão à água em gatos: fisiologia térmica e sensorial por trás da rejeição
Petrobras terá desafio no diesel: planos em Pernambuco poderão enfrentar uma demanda crescente
Suspeitas de caça furtiva ou abuso de autoridade: o caso que culminou em tragédia na Gorongosa
WEG e FPT desenvolvem sistema de propulsão elétrica para veículos pesados com gerador a bordo
Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm
Brasil ganhou espaço em quatro países: a diversificação abriu novas perspectivas para o agro
Assar a língua bovina em papel pergaminho sela os sucos e cria o molho base
BRB processa ex-administradores por danos em aquisições de carteiras de crédito

Adobo filipino combina tendões de porco com marinada e cozimento lento

Receitas

Adobo é uma técnica da culinária filipense que transforma um corte comum em um prato de sabor intenso. O princípio base é a ação conjunta de vinagre, molho de soja, alho e folhas de louro. No caso dos tendões de porco, a combinação de colágeno e gordura exige um método específico: o marinado prolongado e a cocção lenta. Essa sequência é o que permite que a textura firme do osso e do tendão se torne macia e que o líquido reduza para um molho espesso e concentrado.

Свиные рёбра в медово-горчичном маринаде
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Свиные рёбра в медово-горчичном маринаде

O ponto decisivo está no tratamento prévio da carne. Os 1 kg de tendões de porco devem ser secados e cortados em pedaços apropriados. Em seguida, são cobertos com uma mistura de 4 colheres de sopa de molho de soja, 100 ml de vinagre de arroz e 1 colher de sopa de açúcar. Simultaneamente, 4 dentes de alho, 1 colher de chá de pimenta-do-reino em grãos e ½ colher de chá de flocos de chile são esmagados em uma pilha até formarem uma pasta. Essa mistura de especiarias é incorporada à carne. O repouso é obrigatório: pelo menos uma hora, idealmente quatro, em local fresco. Esse tempo permite que a acidez e o sal penetrem nas fibras, preparando a estrutura do colágeno para a cocção.

A execução pede uma panela com fundo grosso, como uma caçarola ou uma frigideira profunda, para garantir a distribuição uniforme do calor e evitar que os resíduos queimem durante a longa cocção. Aqueça 2 colheres de sopa de óleo vegetal. Retire a carne do marinado, reservando todo o líquido restante, e coloque-a na gordura quente. Frite em fogo alto até dourar por todos os lados. Essa etapa sela os sucos e desenvolve a cor desejada.

Cocção e finalização

Enquanto a carne se doura, prepare uma cebola grande em tiras. Adicione-a à panela, misture e continue refogando em fogo médio por cerca de 5 minutos. Despeje então o marinado reservado, acrescente 200 ml de água fervente e 2 folhas de louro. Deixe ferver, reduza o fogo e cozinhe por aproximadamente 1 hora. Durante esse período, os tendões amaciam completamente e o líquido evapora, transformando-se em uma espessura que envolve cada pedaço de carne.

O prato é servido quente, diretamente da panela, acompanhado de arroz branco ou frito. A porção fornece cerca de 784 kcal, contendo 42,4 g de proteínas, 61,9 g de gorduras e 16,7 g de carboidratos. O tempo total de preparo, incluindo marinado e cocção, é de aproximadamente 100 minutos. A receita não depende de ingredientes raros, mas de precisão temporal: o resultado é determinado pelo respeito aos tempos de repouso e pela paciência na redução do molho.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Patas largas e cauda densa: seleção natural no Maine criou o felino mais robusto
Animais
Patas largas e cauda densa: seleção natural no Maine criou o felino mais robusto
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Receitas e Culinária
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Irã: fendas na placa Arábica marcam transição para colisão continental
Ciência
Irã: fendas na placa Arábica marcam transição para colisão continental
Mais populares
Irã: fendas na placa Arábica marcam transição para colisão continental

Pesquisadores mapearam duas fendas profundas na Placa Arábica sob o Irã, evidenciando a transição ativa entre subducção oceânica e colisão continental.

Irã: fendas na placa Arábica marcam transição para colisão continental
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Esmailhagem ametista: técnicas para efeito cristal e variações de acabamento
Torre de blinis assadas com purês de brócolis, cenoura e couve-flor
Mulheres protestam contra visita de Trump às Filipinas e projeto Pax Silica Evgenia Rumyantseva Polícia polaca encontra materiais sobre Breivik: hipóteses de imitação são testadas Polina Petrova Países da UE superam limite fiscal: apoio a Ucrânia pressiona orçamentos nacionais Anastasiya Zhukova
Preenchimento de sobrancelhas: técnica de traços para efeito natural e reversível
Técnica de camuflagem para cabelo grisalho
A estrutura ideal: qual o segredo para um bolo de biscoito molhadinho?
A estrutura ideal: qual o segredo para um bolo de biscoito molhadinho?
últimos materiais
Adobo filipino combina tendões de porco com marinada e cozimento lento
MEC estabelece diretrizes para uso de IA na educação e proíbe decisões automatizadas sobre alunos
A aversão à água em gatos: fisiologia térmica e sensorial por trás da rejeição
Petrobras terá desafio no diesel: planos em Pernambuco poderão enfrentar uma demanda crescente
Suspeitas de caça furtiva ou abuso de autoridade: o caso que culminou em tragédia na Gorongosa
WEG e FPT desenvolvem sistema de propulsão elétrica para veículos pesados com gerador a bordo
Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm
Brasil ganhou espaço em quatro países: a diversificação abriu novas perspectivas para o agro
Assar a língua bovina em papel pergaminho sela os sucos e cria o molho base
BRB processa ex-administradores por danos em aquisições de carteiras de crédito
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.