Assar a língua bovina em papel pergaminho sela os sucos e cria o molho base

O ponto de virada no preparo da língua bovina não está na fervura, mas na criação de um ambiente fechado. Ao assar a carne dentro de papel pergaminho e alumínio, os sucos internos não escapam; eles se misturam aos aromas do timo, do alho e dos tomates secos, transformando-se em uma base espessa que finaliza o prato. O resultado é uma textura macia, sustentada por uma imersão de sabor que uma simples cocção em água raramente alcança.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Говяжий язык с салатом и семечками

Para cerca de dez porções, utilize uma língua bovina inteira. O processo total leva aproximadamente 80 minutos. A etapa inicial é curta e técnica: lave a carne, coloque-a em uma panela com água fervente, adicione uma pitada de sal e uma colher de grãos de pimenta preta. Cozinhe por cerca de 30 minutos. O objetivo aqui não é cozinhar a carne, mas sim facilitar a remoção da pele, que começa a soltar-se da fibra. Evite excesso de tempo nesta fase, pois a carne deve permanecer úmida e flexível para a etapa seguinte.

Retire a língua da panela e transfira-a imediatamente para água gelada. Essa choque térmico facilita o trabalho manual de descascar a pele. A remoção pode deixar pequenos resíduos em certas áreas; a delicadeza nesta fase é crucial para preservar o máximo possível da massa muscular. Enquanto a carne esfria, prepare os ingredientes para a inserção interna: corte quatro dentes de alho em tiras longitudinais, fatie uma cenoura em palitos finos e corte quatro tomates secos em fitas.

Montagem e forno

A técnica que define este prato é a spicing (ou spiking, no sentido de perfurar e encher). Faça cortes profundos e frequentes na língua limpa e insira as tiras de alho, cenoura e tomate seco nesses espaços. Essa distribuição garante que o sabor penetre no centro da carne, não apenas na superfície. Disponha a peça sobre o papel pergaminho, acompanhada dos ramos de tomilho (quatro unidades), folhas de louro (quatro unidades) e qualquer outra especiaria desejada.

Dobre o pergaminho com cuidado, selando o interior para que o vapor não se dissipe, mas sem comprimir a carne a ponto de quebrá-la ou deformá-la. Cubra esta camada com folha de alumínio, criando duas ou três camadas para garantir a integridade estrutural da embalagem. O pacote deve ser colocado em uma assadeira e levado a um forno pré-aquecido a 180 °C. O tempo de forno é de 1h30.

Finalização

Após o tempo de assado, abra a embalagem. O líquido acumulado no pergaminho, rico em vegetais e especiarias, serve como base para o molho. Bata esse líquido com um mixer de mão ou liquidificador até obter uma textura de purê. A língua pode ser mantida dentro do alumínio aquecido até o momento da montagem. Fatie a carne em rodelas finas. Sirva como entrada quente: uma colherada do molho de vegetais no fundo do prato e duas ou três fatias da língua sobre ele. A combinação equilibra a densidade da carne com a leveza do molho, funcionando tanto em ocasiões formais quanto em jantares diários.