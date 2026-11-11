Massa plástica de biscoito e cacau: a técnica central da potato caseira

Um doce que dispensa o forno e lembra os potes de biscoitos da infância: a "potato" caseira. O resultado é uma massa densa e maleável, modelada como tubérculos, que mantém a forma após o resfriamento. A operação central aqui não é o cozimento, mas a combinação de biscoito triturado com uma base úmida de manteiga, leite condensado e cacau.
Para a execução, são necessários 350 g de biscoitos tipo amanteigado (sugestões como "K Cha Yu" ou "Yubileynoye"), 200 g de leite condensado, 100 g de manteiga em temperatura ambiente, 3 colheres de sopa de cacau em pó para a massa e 1 colher para a cobertura, 1 colher de chá de açúcar de baunilha e 1 colher de sopa de açúcar de confeiteiro. Opcionalmente, 1 colher de sopa de conhaque ou licor pode ser adicionada para perfumar a base.
O processo começa com a redução dos biscoitos a uma farofa uniforme, seja no liquidificador ou amassados com um rolo dentro de um saco fechado. Em uma vasilha profunda, misture a manteiga amolecida com o leite condensado, o açúcar de baunilha e as três colheres de cacau. Se for utilizar a bebida alcoólica, adicione-a nesta etapa. Utilize um batedor de arame para integrar os ingredientes até obter uma massa homogênea.
Adicione a farofa de biscoito à mistura. Inicie a incorporação com uma colher de pau e, quando a mistura ganhar corpo, passe para as mãos. O objetivo é alcançar uma consistência plástica, similar a uma massa de modelar macia, que permita ser dividida e modelada sem desmanchar.
Divida a massa em porções iguais e modele cada uma em formato alongado, imitando o aspecto de um batata. Para o revestimento, misture a última colher de cacau com o açúcar de confeiteiro e passe os doces nessa mistura secos. Disponha em uma travessa e leve à geladeira por um mínimo de 30 a 40 minutos. Esse tempo é necessário para que os doces endureçam e fiquem firmes ao corte.
Para uma imitação visual mais precisa do legume, existe um detalhe adicional. Antes de misturar a massa principal, separe uma colher de chá de manteiga e combine com uma pequena quantidade de leite condensado. Após modelar os doces e antes de cobrir com o cacau, faça pequenos buracos com a ponta de um palito e deposite uma gota do creme branco nesses espaços. Esses pontos claros remetem aos "olhos" da batata.
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