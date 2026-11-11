Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Massa plástica de biscoito e cacau: a técnica central da potato caseira

Receitas

Um doce que dispensa o forno e lembra os potes de biscoitos da infância: a "potato" caseira. O resultado é uma massa densa e maleável, modelada como tubérculos, que mantém a forma após o resfriamento. A operação central aqui não é o cozimento, mas a combinação de biscoito triturado com uma base úmida de manteiga, leite condensado e cacau.

Пироженое "Картошка"
Photo: commons.wikimedia.org by Ville Koistinen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пироженое "Картошка"

Para a execução, são necessários 350 g de biscoitos tipo amanteigado (sugestões como "K Cha Yu" ou "Yubileynoye"), 200 g de leite condensado, 100 g de manteiga em temperatura ambiente, 3 colheres de sopa de cacau em pó para a massa e 1 colher para a cobertura, 1 colher de chá de açúcar de baunilha e 1 colher de sopa de açúcar de confeiteiro. Opcionalmente, 1 colher de sopa de conhaque ou licor pode ser adicionada para perfumar a base.

Preparo da massa

O processo começa com a redução dos biscoitos a uma farofa uniforme, seja no liquidificador ou amassados com um rolo dentro de um saco fechado. Em uma vasilha profunda, misture a manteiga amolecida com o leite condensado, o açúcar de baunilha e as três colheres de cacau. Se for utilizar a bebida alcoólica, adicione-a nesta etapa. Utilize um batedor de arame para integrar os ingredientes até obter uma massa homogênea.

Adicione a farofa de biscoito à mistura. Inicie a incorporação com uma colher de pau e, quando a mistura ganhar corpo, passe para as mãos. O objetivo é alcançar uma consistência plástica, similar a uma massa de modelar macia, que permita ser dividida e modelada sem desmanchar.

Forma e acabamento

Divida a massa em porções iguais e modele cada uma em formato alongado, imitando o aspecto de um batata. Para o revestimento, misture a última colher de cacau com o açúcar de confeiteiro e passe os doces nessa mistura secos. Disponha em uma travessa e leve à geladeira por um mínimo de 30 a 40 minutos. Esse tempo é necessário para que os doces endureçam e fiquem firmes ao corte.

Para uma imitação visual mais precisa do legume, existe um detalhe adicional. Antes de misturar a massa principal, separe uma colher de chá de manteiga e combine com uma pequena quantidade de leite condensado. Após modelar os doces e antes de cobrir com o cacau, faça pequenos buracos com a ponta de um palito e deposite uma gota do creme branco nesses espaços. Esses pontos claros remetem aos "olhos" da batata.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
Torre de blinis assadas com purês de brócolis, cenoura e couve-flor
Receitas e Culinária
Torre de blinis assadas com purês de brócolis, cenoura e couve-flor
Panquecas de maçã com canela fritas em frigideira
Receitas e Culinária
Panquecas de maçã com canela fritas em frigideira
Técnica de camuflagem para cabelo grisalho
Mulher
Técnica de camuflagem para cabelo grisalho
Mais populares
Irã: fendas na placa Arábica marcam transição para colisão continental

Pesquisadores mapearam duas fendas profundas na Placa Arábica sob o Irã, evidenciando a transição ativa entre subducção oceânica e colisão continental.

Irã: fendas na placa Arábica marcam transição para colisão continental
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Esmailhagem ametista: técnicas para efeito cristal e variações de acabamento
Torre de blinis assadas com purês de brócolis, cenoura e couve-flor
Polícia polaca encontra materiais sobre Breivik: hipóteses de imitação são testadas Polina Petrova Países da UE superam limite fiscal: apoio a Ucrânia pressiona orçamentos nacionais Anastasiya Zhukova Friedrich Merz ameaça bloquear orçamento da UE sem apoio à Ucrânia Dmitriy Sokolov
Preenchimento de sobrancelhas: técnica de traços para efeito natural e reversível
Técnica de camuflagem para cabelo grisalho
A estrutura ideal: qual o segredo para um bolo de biscoito molhadinho?
A estrutura ideal: qual o segredo para um bolo de biscoito molhadinho?
últimos materiais
Como a escolha de cor e formato ajusta a percepção visual das mãos maduras
Gestão privada domina 9 das 10 melhores rodovias do Brasil, aponta CNT
Bordas de canteiro: pedra, aço ou madeira alteram a leitura estética do jardim
Biologia aplicada: folhagem ampla e transpiração regulam microclima seco em residências
A Noruega pareceu generosa demais: a parceria com o Brasil expôs um desconforto crescente
Groselha vermelha Ollavi: 7 a 13 kg por arbusto com frutos que não caem
Orquídea amarela: a falha na raiz que banhos de ácido não corrigem
Treino intenso e coração: o que um teste médico realmente revela
Frango assado com calda de whisky: técnica de glazura e descanso
Irã e Rússia aprovam ferrovia para conectar Rússia ao Golfo Pérsico
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.