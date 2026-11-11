Frango assado com calda de whisky: técnica de glazura e descanso

Uma frango assado que recebe uma camada final de xarope de whisky não é apenas uma escolha de sabor, mas uma técnica que transforma a crosta e a textura da carne. Essa receita, com raízes nas tradições do sul dos EUA e da Irlanda, utiliza o álcool não para embriagar, mas para evaporar durante o cozimento, deixando para trás as notas de carvalho e malte que se fixam na pele do pássaro. O resultado é uma superfície brilhante e profunda, obtida com ingredientes simples: brown sugar, vinagre de maçã e uma boa medida de bourbon.
A base é uma frango inteiro (aproximadamente para 6 porções), que deve ser limpo e seco. A temperagem inicial é seca e aromática: canela em pó, cravo, pimenta preta, pimenta vermelha (ou pimenta-do-reino vermelha, conforme a fonte) e sal. Essa mistura é esfregada generosamente sob a pele e dentro da cavidade abdominal. Depois, a ave é ungida com azeite de oliva para garantir uma douragem uniforme. O forno deve estar pré-aquecido a 180 °C.
A frango é posicionado de peito para cima em uma grade sobre uma assadeira. O tempo total no forno é de 1 hora e 10 minutos, antes da glazura. Enquanto o assa, prepara-se o componente decisivo: a calda.
Em uma panela pequena, combine whisky, açúcar mascavo, vinagre de maçã, água e alho esmagado. A escolha do whisky aqui é crucial. A fonte recomenda um bourbon americano clássico ou um Irish Whiskey blended. Ambos possuem um perfil suave, com notas de baunilha e madeira, que se harmonizam com o açúcar mascavo. Evite whiskies escoceses pesados, torrados ou fumados, pois seu sabor intenso pode dominar e desequilibrar o prato.
Leve a mistura ao fogo médio até ferver, depois reduza o fogo para baixo e cozinhe por 10 minutos, mexendo constantemente, até que o açúcar se dissolva por completo e a líquido adquira a consistência de um xarope espesso.
Retire a frango do forno. Com um pincel de cozinha, pincele metade da calda quente sobre toda a superfície da ave. Devolva ao forno por 10 minutos. Repita o processo: pincele a segunda metade da calda e asse por mais 10 minutos, até que a superfície fique brilhante e caramelizada.
A etapa final é o descanso. Retire a frango, cubra-a com papel-alumínio e deixe-a repousar por 15 minutos em temperatura ambiente. Isso permite que os sucos se redistribuam pela carne, evitando que eles escapem no corte. Sirva em fatias, acompanhada de cranberries marinados e cebolinha-verde. A marinada de cranberries pode ser preparada com antecedência: uma solução de água, açúcar e sal fervida, esfriada e usada para cobrir as bagas em um pote de vidro, com um botão de cravo por opção.
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