O Azu tártaro é um guisado substancial onde a carne bovina cozida lentamente encontra o toque ácido dos pepinos em conserva, resultando em um molho de tomate denso e aromático. O ponto crucial para a textura deste prato é o preparo separado: as batatas são fritas até dourarem e integradas à carne apenas no final, garantindo que absorvam o sabor do molho sem perder a forma.
Para preparar esta receita, são necessários:
O processo divide-se em duas etapas fundamentais para preservar a integridade dos ingredientes.
O cozimento da carne: Comece cortando a carne bovina em bastões. Em uma panela de fundo grosso, aqueça o óleo e sele a carne em fogo alto até dourar. Adicione a cebola cortada em meias-luas e refogue até que amoleça. Acrescente o extrato de tomate, misturando bem por cerca de 2 minutos. Tempere com a páprica, a pimenta-do-reino e as folhas de louro. Despeje a água ou o caldo quente até quase cobrir a carne. Tampe a panela, reduza o fogo e cozinhe por 40 a 60 minutos, ou até que a carne esteja macia.
A finalização com vegetais: Enquanto a carne cozinha, corte os pepinos em conserva em tiras finas ou rodelas e adicione-os ao guisado 10 minutos antes de a carne estar pronta. À parte, corte as batatas em bastões (do mesmo tamanho da carne) e frite-as em óleo até que fiquem douradas. Transfira as batatas fritas para a panela com a carne e os pepinos. Misture delicadamente para não quebrar as batatas e deixe apurar em fogo baixo por mais 5 minutos. Finalize com o alho picado e as ervas frescas. Retire do fogo e deixe descansar com a tampa fechada por alguns minutos antes de servir.
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Com cerca de 30 kg, o animal tinha o porte de um cão médio e pertence à rara família Ischyromyidae na Ásia.