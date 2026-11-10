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Azu tártaro: guisado de carne com pepinos em conserva e batatas fritas separadas

Receitas

O Azu tártaro é um guisado substancial onde a carne bovina cozida lentamente encontra o toque ácido dos pepinos em conserva, resultando em um molho de tomate denso e aromático. O ponto crucial para a textura deste prato é o preparo separado: as batatas são fritas até dourarem e integradas à carne apenas no final, garantindo que absorvam o sabor do molho sem perder a forma.

Густое азу из говядины
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Густое азу из говядины

Ingredientes

Para preparar esta receita, são necessários:

  • 500 g de carne bovina
  • 600-700 g de batatas
  • 5-6 pepinos em conserva (tipo cornichon)
  • 1 cebola
  • 70 g de extrato de tomate
  • 2 dentes de alho
  • 300-400 ml de água ou caldo quente
  • Óleo vegetal para fritar
  • Folhas de louro (1-2 unidades), páprica doce, pimenta-do-reino moída e sal a gosto
  • Salsa ou endro para finalizar

Modo de Preparo

O processo divide-se em duas etapas fundamentais para preservar a integridade dos ingredientes.

O cozimento da carne: Comece cortando a carne bovina em bastões. Em uma panela de fundo grosso, aqueça o óleo e sele a carne em fogo alto até dourar. Adicione a cebola cortada em meias-luas e refogue até que amoleça. Acrescente o extrato de tomate, misturando bem por cerca de 2 minutos. Tempere com a páprica, a pimenta-do-reino e as folhas de louro. Despeje a água ou o caldo quente até quase cobrir a carne. Tampe a panela, reduza o fogo e cozinhe por 40 a 60 minutos, ou até que a carne esteja macia.

A finalização com vegetais: Enquanto a carne cozinha, corte os pepinos em conserva em tiras finas ou rodelas e adicione-os ao guisado 10 minutos antes de a carne estar pronta. À parte, corte as batatas em bastões (do mesmo tamanho da carne) e frite-as em óleo até que fiquem douradas. Transfira as batatas fritas para a panela com a carne e os pepinos. Misture delicadamente para não quebrar as batatas e deixe apurar em fogo baixo por mais 5 minutos. Finalize com o alho picado e as ervas frescas. Retire do fogo e deixe descansar com a tampa fechada por alguns minutos antes de servir.

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