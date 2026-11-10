Purê de raiz de aipo oferece textura aveludada sem batata

O purê de raiz de aipo surge como uma alternativa interessante ao purê de batatas tradicional, transformando a pungência característica do vegetal em notas suaves de castanha e uma textura aveludada. Diferente de alguns amidos, este acompanhamento mantém-se espesso, com boa estrutura e sem a consistência pegajosa.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Суп-пюре из сельдерея и картофеля

Ingredientes

700 g de raiz de aipo

80 ml de creme de leite (20% de gordura)

30 g de manteiga

4 g de sal

Limão (opcional, para a água de imersão)

Modo de preparo

Comece descascando a raiz de aipo e removendo as raízes maiores. Corte a polpa em cubos de aproximadamente 2 cm. Para evitar que o vegetal escureça em contato com o ar, os cubos podem ser colocados imediatamente em água fria com um pouco de suco de limão.

Transfira o aipo para uma panela e cubra com água, deixando cerca de 2 a 3 cm acima dos vegetais. Adicione o sal e cozinhe por 20 a 25 minutos. O ponto ideal é atingido quando a faca desliza facilmente pelo centro do cubo.

O passo decisivo para a consistência é a remoção do excesso de líquido: escorra o aipo em um escorredor e, em seguida, retorne os vegetais à panela quente em fogo baixo por 1 ou 2 minutos, sem tampa. Agite a panela cuidadosamente para evaporar a água residual, evitando que o purê fique aguado.

Com o aipo ainda quente, incorpore o creme de leite morno e a manteiga. Bata a mistura com um mixer de mão até obter total homogeneidade.

Caso a raiz seja muito grande e apresentem fibras persistentes após o uso do mixer, passe a massa por uma peneira fina para garantir a textura sedosa. Ajuste o sal se necessário.

Acompanhamento

O purê de raiz de aipo harmoniza bem com carnes, aves ou peixes. Com aproximadamente 153 kcal por porção, é uma opção que equilibra a leveza do vegetal com a saciedade de um jantar completo.