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Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne

Receitas

A suavidade da carne de frango nesta receita grega é resultado de uma operação química simples: a combinação do ácido lático do iogurte com a acidez do suco de limão. Essa marinada não apenas amacia as fibras, mas cria uma camada que protege a carne durante o cozimento, garantindo que as coxas permaneçam suculentas enquanto desenvolvem uma crosta dourada.

Курица каччиаторе
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Курица каччиаторе

O perfil aromático é definido pelo orégano seco, ingrediente central da culinária mediterrânea que confere a identidade característica ao prato. A concentração do sabor na versão seca da erva permite que a temperagem seja eficiente sem sobrecarregar o paladar.

Ingredientes

  • 1 kg de coxas de frango
  • 150 g de iogurte natural (sem aditivos)
  • 2 colheres (sopa) de suco de limão
  • 2 colheres (sopa) de azeite de oliva
  • 3 dentes de alho
  • 1 colher (chá) de orégano seco
  • ½ colher (chá) de páprica doce
  • 1 colher (chá) de sal
  • Pimenta-do-reino moída a gosto

Preparo

Comece preparando a base da marinada. Em um recipiente, misture o iogurte natural, o azeite e o suco de limão. Incorpore o alho (prensado ou finamente picado), o orégano, a páprica, o sal e a pimenta, mexendo até obter uma massa homogênea.

Seque as coxas de frango com papel-toalha para que a marinada adira melhor à pele e à carne. Envolva cada pedaço com a mistura de iogurte, cubra o recipiente e deixe descansar na geladeira por um período de 2 a 4 horas.

Técnicas de Cozimento

O prato pode ser finalizado de duas formas, dependendo do equipamento disponível:

No forno: Pré-aqueça a 200 °C. Antes de dispor as peças na assadeira, remova o excesso de marinada para evitar que o iogurte queime precocemente e permita a formação da crosta. O tempo de cozimento é de 35 a 45 minutos.

Na brasa: Coloque as coxas na grelha sobre carvão moderadamente quente. É fundamental virar a grelha periodicamente para que a marinada não queime e o calor seja distribuído uniformemente.

O ponto ideal é atingido quando a temperatura interna da carne, próxima ao osso, chega a 74 °C. Sirva o prato quente, acompanhado de fatias de limão fresco e legumes da estação.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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