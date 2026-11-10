Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Abóbora doce no forno: o equilíbrio que transforma o peixe em algo inesperado

Receitas

A combinação de abóbora assada com peixe branco resulta em uma caçarola cremosa onde a doçura do legume equilibra a estrutura do peixe. O ponto central desta preparação é o molho, que une a textura do creme fraîche ao toque salgado do molho de ostra, criando uma liga que sustenta o prato sem apagar os sabores individuais.

Рыбная запеканка
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Рыбная запеканка

O preparo da base e do molho

O processo começa com o forno pré-aquecido a 200°C. A abóbora deve ser limpa e cortada em cubos de 1,5 a 2 cm, enquanto cerca de 80 a 100 g de cebola são picadas em cubos pequenos. Estes vegetais são distribuídos em uma forma untada com óleo vegetal, temperados com sal e regados novamente com óleo. A etapa inicial de forno leva de 15 a 20 minutos, ou até que a abóbora esteja macia.

Enquanto a base assa, prepara-se a mistura líquida: 250 ml de creme de leite (ou creme vegetal de 15%), 150 g de creme fraîche, 2 colheres de sopa de amido (aproximadamente 25 g) e 1 colher de sopa de molho de ostra. Para a finalização do sabor, adicionam-se 1 colher de chá de sal, ½ colher de chá de pimenta-do-reino, 1 colher de chá de tomilho seco e uma pitada de noz-moscada. O peixe branco, como o lúcio (600 g), deve ser cortado em pedaços.

Montagem e finalização

Com a abóbora já macia, incorpora-se o peixe cortado, misturando-os delicadamente. A superfície é coberta com o molho preparado e, em seguida, polvilhada com 100 g de queijo Gouda ralado. O prato retorna ao forno por mais 20 a 25 minutos, tempo necessário para que o queijo gratine e forme uma crosta dourada.

É fundamental deixar a caçarola descansar por cerca de 10 minutos antes de servir; esse intervalo garante que a estrutura se firme, facilitando o corte e a apresentação. Cada porção (considerando quatro pessoas) oferece aproximadamente 623 kcal, com 36,5 g de proteínas, 42,5 g de gorduras e 23,8 g de carboidratos.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume
Mulher
Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume
Preenchimento de sobrancelhas: técnica de traços para efeito natural e reversível
Mulher
Preenchimento de sobrancelhas: técnica de traços para efeito natural e reversível
Panquecas de maçã com canela fritas em frigideira
Receitas e Culinária
Panquecas de maçã com canela fritas em frigideira
Mais populares
Descoberto na Tailândia roedor gigante do Eoceno Yakamys sirindhornae

Com cerca de 30 kg, o animal tinha o porte de um cão médio e pertence à rara família Ischyromyidae na Ásia.

Descoberto na Tailândia roedor gigante do Eoceno Yakamys sirindhornae
Pasta de sardinha, queijo e cenoura: textura aveludada e preparo em 10 minutos
Pasta de sardinha, queijo e cenoura: textura aveludada e preparo em 10 minutos
Esmailhagem ametista: técnicas para efeito cristal e variações de acabamento
Irã: fendas na placa Arábica marcam transição para colisão continental
Países da UE superam limite fiscal: apoio a Ucrânia pressiona orçamentos nacionais Anastasiya Zhukova Friedrich Merz ameaça bloquear orçamento da UE sem apoio à Ucrânia Dmitriy Sokolov Trump surpreende aliados: pede mediação iraquiana para retomar contato com Teerã Olesya Kireeva
Pizza toast de pão de forma com 5 recheios em 15 minutos
Gelo se forma rápido na cozinha: sal caseiro altera o ciclo interno do freezer
Salada de ovos alemã: proporção 2:1 e corte em cubos garantem textura granulada
Salada de ovos alemã: proporção 2:1 e corte em cubos garantem textura granulada
últimos materiais
STF suspende liminares que permitiam operação de bets em instâncias inferiores
Decisão surpreendente em Lisboa: inquéritos substituem julgamentos e travam ações imediatas
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Ataque a tiros e incêndio destrói 9 barracos de acampamento do MST na Paraíba
Países da UE superam limite fiscal: apoio a Ucrânia pressiona orçamentos nacionais
Abóbora doce no forno: o equilíbrio que transforma o peixe em algo inesperado
Bancos dominam topo: as 5 marcas mais valiosas do Brasil em 2026 são instituições financeiras
Guiana vira centro do Caribe: aliança com FIFA muda o mapa do futebol regional
Famílias de Mandlakazi sem lar: reassentamento após cheias depende de verbas milionárias
Cerca de chapa corrugada sem solda: montagem mecânica com parafusos e abraçadeiras
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.