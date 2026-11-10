Abóbora doce no forno: o equilíbrio que transforma o peixe em algo inesperado

A combinação de abóbora assada com peixe branco resulta em uma caçarola cremosa onde a doçura do legume equilibra a estrutura do peixe. O ponto central desta preparação é o molho, que une a textura do creme fraîche ao toque salgado do molho de ostra, criando uma liga que sustenta o prato sem apagar os sabores individuais.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Рыбная запеканка

O preparo da base e do molho

O processo começa com o forno pré-aquecido a 200°C. A abóbora deve ser limpa e cortada em cubos de 1,5 a 2 cm, enquanto cerca de 80 a 100 g de cebola são picadas em cubos pequenos. Estes vegetais são distribuídos em uma forma untada com óleo vegetal, temperados com sal e regados novamente com óleo. A etapa inicial de forno leva de 15 a 20 minutos, ou até que a abóbora esteja macia.

Enquanto a base assa, prepara-se a mistura líquida: 250 ml de creme de leite (ou creme vegetal de 15%), 150 g de creme fraîche, 2 colheres de sopa de amido (aproximadamente 25 g) e 1 colher de sopa de molho de ostra. Para a finalização do sabor, adicionam-se 1 colher de chá de sal, ½ colher de chá de pimenta-do-reino, 1 colher de chá de tomilho seco e uma pitada de noz-moscada. O peixe branco, como o lúcio (600 g), deve ser cortado em pedaços.

Montagem e finalização

Com a abóbora já macia, incorpora-se o peixe cortado, misturando-os delicadamente. A superfície é coberta com o molho preparado e, em seguida, polvilhada com 100 g de queijo Gouda ralado. O prato retorna ao forno por mais 20 a 25 minutos, tempo necessário para que o queijo gratine e forme uma crosta dourada.

É fundamental deixar a caçarola descansar por cerca de 10 minutos antes de servir; esse intervalo garante que a estrutura se firme, facilitando o corte e a apresentação. Cada porção (considerando quatro pessoas) oferece aproximadamente 623 kcal, com 36,5 g de proteínas, 42,5 g de gorduras e 23,8 g de carboidratos.