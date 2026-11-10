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Umidade errada no queijo cottage: o detalhe que decide o fracasso dos syrniki

Receitas

A consistência do queijo cottage (ou ricota firme) é o ponto central para alcançar syrniki — as panquecas de queijo tradicionais — que sejam macias por dentro e com aquela crosta dourada por fora, sem a necessidade de ingredientes caros.

A preparação da base

O controle da umidade do queijo evita a adição excessiva de farinha, que costuma deixar a massa pesada e densa. Se o queijo estiver muito úmido, o ideal é escorrer em um pano de prato ou gaze. Caso esteja seco demais, a adição de uma colher de nata ou creme de leite traz a maciez necessária. Para a textura, grumos maiores devem ser amassados com um garfo ou passados por uma peneira; o uso do liquidificador deve ser cauteloso para não transformar a massa em um creme fluido.

Ingredientes

  • 400 g de queijo cottage (ricota firme ou queijo fresco para syrniki);
  • 1 ovo;
  • 2 colheres (sopa) de açúcar;
  • 2 colheres (sopa) de farinha de trigo (ajustar levemente se a massa estiver muito úmida);
  • uma pitada de sal;
  • uma pitada de baunilha em pó;
  • óleo vegetal para fritar.

Modo de preparo

Misture o queijo com o ovo, o açúcar e o sal. Incorpore a farinha e a baunilha gradualmente. O ponto ideal é a homogeneidade; não trabalhe excessivamente a massa para não alterar a estrutura.

Forme pequenas bolas com a massa, achate-as levemente e passe-as na farinha. Uma técnica para obter círculos perfeitos é colocar a massa sobre a mesa, cobri-la com um copo largo e girar o copo em movimentos circulares.

Aqueça o óleo em uma frigideira e frite em fogo médio ou médio-baixo. Deixe dourar por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado.

Observações técnicas

O controle da temperatura é fundamental: fogo alto queima a superfície e deixa o centro cru. Se o queijo utilizado tiver um sabor ácido, evite compensar aumentando o açúcar na massa; prefira servir os syrniki finalizados com geleia, mel ou frutas frescas para equilibrar o paladar.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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