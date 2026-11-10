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Haddock estufado com legumes e capres: prato único de frigideira

Receitas

Preparar um jantar completo a partir de um filheto de peixe branco exige mais do que apenas cozinhar a carne; exige criar o ambiente que a sustenta. Neste prato de haddock estufado, o resultado é um único recipiente onde a suculência do peixe encontra a acidez salgada de azeitonas e capres. A técnica central é a cocção lenta sequencial: os legumes formam a base aromática e o molho, enquanto os ingredientes conservados conferem o caráter mediterrâneo, dispensando a necessidade de um acompanhamento à parte.

Рыба с овощами
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Рыба с овощами

Para quatro porções, a estrutura baseia-se em duas filhotes de haddock e uma combinação de legumes frescos ou congelados: 400 g de vagem (ou feijão verde) e 300 g de tomates cereja. O perfil de sabor é definido por 20 azeitonas grandes, 2 colheres de chá de capres, dois dentes de alho e seis ramos de salsinha. Os condimentos incluem 1 colher de chá de orégano, sal marinho, pimenta-do-reino moída na hora e limão a gosto. Para a cocção, são utilizadas 2 colheres de sopa de azeite de oliva.

A preparação da carne pode seguir dois caminhos. Utilizar o haddock diretamente após a descongelação é suficiente, mas uma pré-marinada com azeite, suco de limão, sal, pimenta, sementes de coentro e cominho adiciona complexidade. É fundamental considerar o sal intrínseco das azeitonas e dos capres ao temperar a peixe, para evitar que o prato fique excessivamente salgado.

Método de preparo

Em uma frigideira funda, esquente o azeite e doure levemente os tomates cereja cortados ao meio e a vagem até ficarem parcialmente cozidos. Ajuste os legumes para as bordas da panela, criando espaço no centro. Coloque os filhetes de haddock no espaço livre e doure-os de um lado. Após virar a carne, cubra-a com os legumes que estavam nas bordas.

Adicione os capres e as azeitonas sobre o peixe e tampe a frigideira, permitindo que tudo cozinhe no vapor do próprio molho. Antes de servir, finalize com alho em fatias finas, salsinha picada e rodelas de limão, das quais o suco deve ter sido previamente espremido para intensificar o sabor sem adicionar acidez excessiva diretamente na carne. Verifique o sal neste momento.

Desligue o fogo e deixe a panela tampada por alguns minutos. Esse descanso final permite que a peixe absorva os aromas do alho e das ervas. Embora o prato seja autossuficiente, ele acompanha bem arroz cozido ou batatas assadas se uma refeição mais encorpada for desejada.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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