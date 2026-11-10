Torre de blinis assadas com purês de brócolis, cenoura e couve-flor

Blinis podem deixar de ser apenas uma camada para virar a estrutura de um prato de forno. Nesta receita, a massa fina sustenta uma pilha de camadas vegetais e fúngicas que, ao serem assadas, criam uma textura firme o suficiente para o corte limpo, com uma superfície gratinada por cheddar.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блинный торт

A montagem

O segredo da estabilidade do prato está na alternância de texturas. A base é construída com duas blinis finas, sobre as quais se distribui um purê de brócolis. A sequência continua com duas camadas de blinis cobrindo metade da mistura de cogumelos salteados. Em seguida, entra o purê de cenoura, seguido de mais duas blinis. A camada seguinte é o purê de couve-flor misturado com queijo azul. A última camada de recheio é a metade restante da mistura de cogumelos, finalizada com a cobertura das blinis restantes.

Preparação dos recheios

Os cogumelos formam a espinha dorsal do sabor. Fatias finas de shiitake e cogumelos brancos congelados são refogadas em manteiga derretida com um dente de alho. Após cinco minutos, junta-se a cebola picada e cozinha-se por mais cinco minutos. Fora do fogo, a mistura recebe dois terços da quantidade total de requeijão e salsa picada, ficando pronta para o uso.

As cenoura são cozidas em leite quente por cinco a seis minutos até amaciarem. Depois de escorridas, são processadas no liquidificador até virar um purê liso. O brócolis segue caminho semelhante: os buquês são cozidos em água fervente por três minutos, escorridos e depois processados com leite creme (creme de leite) até obter uma pasta suave.

A couve-flor é blanqueada por três minutos. Juntamente com o queijo azul esfarelado, é levada ao liquidificador até formar uma mistura homogênea e espessa.

Assamento e finalização

Com a torre montada em uma assadeira untada, a superfície é coberta com o requeijão restante. O prato vai ao forno preaquecido a 160 °C por dez minutos. Depois, é retirado, coberto com cheddar ralado e retorna ao forno por mais dois minutos, apenas para derreter o queijo.

Antes de servir, deixe a preparação descansar por alguns minutos. Essa pausa é essencial para que as camadas se assentem e a estrutura gane a firmeza necessária para o corte. A receita comporta variações: pode-se usar blinis feitas com leite, kefir ou água, desde que sejam finas e elásticas. A ordem das camadas de vegetais também é flexível, desde que se respeite a consistência cremosa dos purês para não soltar líquido na estrutura.