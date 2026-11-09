Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Suflê de maçã exige mixer de 1000 W para textura aveludada

Receitas

O suflê de maçã com gelatina é um doce em que a textura prevalece sobre o sabor: busca-se um resultado macio, derretível, comparável ao clássico "Ptié Moloko”. A característica central é uma massa aveludada que não pode ser obtida com um batedor de mão comum. Para garantir estabilidade, é necessário um mixer planetário de aproximadamente 1000 W, pois somente a combinação específica de velocidade e volume de batimento consegue transformar a mistura líquida em uma substância espessa e branca.

Яблочное суфле
Photo: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Яблочное суфле

Preparação da base e do agente de estrutura

Para seis porções, a receita utiliza 550 g de maçãs — a variedade Antonovka é indicada por conferir a acidez característica -, 150 g de açúcar, 100 ml de água, 40 g de gelatina alimentar, 0,5 colher de chá de ácido cítrico e 0,5 colher de chá de extrato de baunilha. As maçãs são cortadas ao meio, sem as sementes, e assadas em pergamino com o lado convexo para cima, a 180 °C, por 20 minutos. Após esfriar ligeiramente, a polpa é raspada com uma colher e processada no liquidificador até formar um purê homogêneo, que deve ser completamente resfriado.

Em paralelo, a gelatina é hidratada em 100 a 120 ml de água fria por 15 minutos. Separadamente, prepara-se um xarope: 150 g de açúcar são dissolvidos em 40 ml de água e cozidos por 10 minutos até a fervura. O xarope deve ser esfriado até atingir 70 °C. A gelatina é aquecida no micro-ondas até dissolver-se completamente e depois incorporada ao xarope morno, mexendo bem.

O ponto decisivo da estrutura

Na tigela do mixer planetário, adiciona-se o purê de maçã, o ácido cítrico e o extrato de baunilha. A mistura é batida na velocidade máxima por 10 a 12 minutos. O sinal de prontidão é claro: a massa deve clarear visivelmente e engrossar. Esta é a etapa crucial, pois é nela que a estrutura do suflê se forma; sem essa transformação física, o doce não atinge a consistência desejada. A massa final deve ser distribuída rapidamente em formas — de preferência circulares ou retangulares com bordas lisas — ou em uma única forma grande forrada com filme plástico. Afirmar no refrigerador por 4 horas garante a fixação total.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Lobos perdem território para tigre: expansão natural muda cadeia alimentar na taiga
Curiosidades
Lobos perdem território para tigre: expansão natural muda cadeia alimentar na taiga
Pesquisadores destacam que gatos SRD superam com frequência a marca dos 20 anos
Animais
Pesquisadores destacam que gatos SRD superam com frequência a marca dos 20 anos
IUCN oficializa extinção de seis espécies em atualização de 2025
Animais
IUCN oficializa extinção de seis espécies em atualização de 2025
Mais populares
Panquecas de maçã com canela fritas em frigideira

Preparo rápido de meia hora que substitui o forno, gerando massa suave e casca dourada.

Panquecas de maçã com canela fritas em frigideira
A serpente mais letal do planeta: o que acontece quando a fuga falha no deserto australiano
A serpente mais letal do planeta: o que acontece quando a fuga falha no deserto australiano
Pasta de sardinha, queijo e cenoura: textura aveludada e preparo em 10 minutos
Descoberto na Tailândia roedor gigante do Eoceno Yakamys sirindhornae
Brasil enfrenta limites invisíveis: como a China pode mudar tudo Ksenia Semenova Empresas argentinas buscam reduzir dependência de decisões políticas dos EUA Anastasiya Zhukova Decisão do CAS abala federações: Rússia avança para Los Angeles sem restrições Creator
Lobos perdem território para tigre: expansão natural muda cadeia alimentar na taiga
Rotina de skincare pós-40: o erro sistêmico que impede resultados visíveis
Pizza toast de pão de forma com 5 recheios em 15 minutos
Pizza toast de pão de forma com 5 recheios em 15 minutos
últimos materiais
Cardigans de inverno 2026/27: volume estrutural e paleta intensa
Senado italiano analisa projetos de lei para criar 'escudo democrático' contra interferência estrangeira
Banco Central do Brasil e BCE avançam na integração técnica entre sistemas de pagamento
Suflê de maçã exige mixer de 1000 W para textura aveludada
Ambiente tenso: Polícia de Nampula reforça efetivo antes do julgamento de Mondlane
Conservações comunitárias elevam população de markhors no Tajiquistão
Brasil deve registrar cerca de 866 mil casos de dengue em 2027, apontam projeções
VW substitui 75% da base eletrônica europeia por arquitetura chinesa para cortar custos de P&D
Caos total no porto francês: a crise dos combustíveis forçou medidas extremas da frota pesqueira
Revolta nas salas de aula da Costa Rica: a mudança radical no calendário que ignorou padrões da OCDE
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.