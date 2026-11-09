Suflê de maçã exige mixer de 1000 W para textura aveludada

O suflê de maçã com gelatina é um doce em que a textura prevalece sobre o sabor: busca-se um resultado macio, derretível, comparável ao clássico "Ptié Moloko”. A característica central é uma massa aveludada que não pode ser obtida com um batedor de mão comum. Para garantir estabilidade, é necessário um mixer planetário de aproximadamente 1000 W, pois somente a combinação específica de velocidade e volume de batimento consegue transformar a mistura líquida em uma substância espessa e branca.

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Preparação da base e do agente de estrutura

Para seis porções, a receita utiliza 550 g de maçãs — a variedade Antonovka é indicada por conferir a acidez característica -, 150 g de açúcar, 100 ml de água, 40 g de gelatina alimentar, 0,5 colher de chá de ácido cítrico e 0,5 colher de chá de extrato de baunilha. As maçãs são cortadas ao meio, sem as sementes, e assadas em pergamino com o lado convexo para cima, a 180 °C, por 20 minutos. Após esfriar ligeiramente, a polpa é raspada com uma colher e processada no liquidificador até formar um purê homogêneo, que deve ser completamente resfriado.

Em paralelo, a gelatina é hidratada em 100 a 120 ml de água fria por 15 minutos. Separadamente, prepara-se um xarope: 150 g de açúcar são dissolvidos em 40 ml de água e cozidos por 10 minutos até a fervura. O xarope deve ser esfriado até atingir 70 °C. A gelatina é aquecida no micro-ondas até dissolver-se completamente e depois incorporada ao xarope morno, mexendo bem.

O ponto decisivo da estrutura

Na tigela do mixer planetário, adiciona-se o purê de maçã, o ácido cítrico e o extrato de baunilha. A mistura é batida na velocidade máxima por 10 a 12 minutos. O sinal de prontidão é claro: a massa deve clarear visivelmente e engrossar. Esta é a etapa crucial, pois é nela que a estrutura do suflê se forma; sem essa transformação física, o doce não atinge a consistência desejada. A massa final deve ser distribuída rapidamente em formas — de preferência circulares ou retangulares com bordas lisas — ou em uma única forma grande forrada com filme plástico. Afirmar no refrigerador por 4 horas garante a fixação total.